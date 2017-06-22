''Her zaman onların yanındayız''
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Yunanistan'a 84-55 yenilen A Milli Takım'a moral verdi.
Prag Arena'daki karşılaşmadan sonra Milli Takım'ın soyunma odasına giden Türkoğlu, sporculara destek oldu.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Milli Takım'ın grup maçlarını çok iyi oynayıp yenilgisiz çeyrek finale geldiğini belirterek şöyle konuştu:
"Üzüntülüyüz. Grup maçlarını iyi oynadı kızlarımız. Çeyrek finalde iyi bir Yunan takımıyla karşılaştılar. Sporun iyi yanlarının dışında kötü yanlarını da görüyorsunuz ve bugün de onlardan biriydi. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve yarı final hakkını kaybettik. Turnuva öncesi kızlarımıza, 'Biz milli takımız. Gerek dünya gerekse Avrupa şampiyonasına hep gitmeliyiz.' dedim. Ülke olarak bu tip organizasyonlarda hep olmalıyız. İnanıyorum ki Milli Takım'ımız, önümüzdeki iki maçı daha iyi oynayıp Dünya Şampiyonası'na gitme hakkını kazanacaktır."
Bu tip yenilgilerin sporun içinde her zaman olabileceğinin altını çizen Başkan Türkoğlu, "Biz yönetim olarak her zaman onların yanındayız. Önemli olan bunu en kısa zamanda atlatıp önümüzdeki maça bakmaktır. Dualarımız onlarla. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kızlarımızı sonuna kadar desteklediler. Bazen istediklerimiz olmuyor ama hayat da devam ediyor. Önümüzde iki tane önemli maç var. İnşallah bunları kazanıp ülke olarak yıllardır devam ettirdiğimiz gelenekleri sürdürüp Dünya Şampiyonası'na katılırız." ifadelerini kullandı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:12
-
Ben Arfa atağı
Toplam 31
Yorum
hahaha spor sitelerinin her yazdığı şeylere inanacaksanız siz hiç bişe bilmiyosunuz demektir.
-
Gençler kampta
Toplam 9
Yorum
akıllım aykut bu adamın olmayacağını bizden iyi biliyor.
-
Seydou Doumbia elden kaçtı
Toplam 2
Yorum
Ugur uysal Doldurdular takıma otuz yaş üstü futbolcuları.
''Her zaman onların yanındayız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.