Prag Arena'daki karşılaşmadan sonra Milli Takım'ın soyunma odasına giden Türkoğlu, sporculara destek oldu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Milli Takım'ın grup maçlarını çok iyi oynayıp yenilgisiz çeyrek finale geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Üzüntülüyüz. Grup maçlarını iyi oynadı kızlarımız. Çeyrek finalde iyi bir Yunan takımıyla karşılaştılar. Sporun iyi yanlarının dışında kötü yanlarını da görüyorsunuz ve bugün de onlardan biriydi. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve yarı final hakkını kaybettik. Turnuva öncesi kızlarımıza, 'Biz milli takımız. Gerek dünya gerekse Avrupa şampiyonasına hep gitmeliyiz.' dedim. Ülke olarak bu tip organizasyonlarda hep olmalıyız. İnanıyorum ki Milli Takım'ımız, önümüzdeki iki maçı daha iyi oynayıp Dünya Şampiyonası'na gitme hakkını kazanacaktır."

Bu tip yenilgilerin sporun içinde her zaman olabileceğinin altını çizen Başkan Türkoğlu, "Biz yönetim olarak her zaman onların yanındayız. Önemli olan bunu en kısa zamanda atlatıp önümüzdeki maça bakmaktır. Dualarımız onlarla. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kızlarımızı sonuna kadar desteklediler. Bazen istediklerimiz olmuyor ama hayat da devam ediyor. Önümüzde iki tane önemli maç var. İnşallah bunları kazanıp ülke olarak yıllardır devam ettirdiğimiz gelenekleri sürdürüp Dünya Şampiyonası'na katılırız." ifadelerini kullandı.