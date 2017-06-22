 Haydi Periler! – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Haydi Periler!

    Haydi Periler!

    Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda bugün kritik bir maç oynayacak. Gruptan namağlup lider çıkan ay-yıldızlılılar, çeyrek finalde komşuyla kozlarını paylaşacak.

    'nda fırtına gibi esen A Milli Takım, bugün zorlu bir sınav verecek. Slovakya, İtalya ve Belarus galibiyetleriyle B Grubu'ndan namağlup lider çıkan Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak. Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maç NTV Spor'dan yayınlanacak. Kazanması halinde son 4'e adını yazdıracak olan ekibimiz, gelecek sene İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na da katılma hakkı kazanacak.

    ADIM ADIM FİNALE
    Yunanistan ile tarihinde ikinci kez resmi bir karşılaşmada mücadele edecek olan Milli Takım, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda rakibini 61-50 mağlup etmişti. Bu arada turnuvada Türkiye; 70.3 sayı, 42.7 ribaund ve 15.0 asist ile oynarken, Yunanistan 62.5 sayı, 35.8 ribaund ve 13.8 asist ortalaması tutturdu. Çeyrek finaldeki diğer maçlar şöyle: 13.00: Belçika-İtalya, 19.00: İspanya-Letonya, 21.30: Fransa-Slovakya.

    HAYATIMIZIN MAÇI
    Bu sözün sahibi Kadın Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun... Yunanistan'la bugün oynanacak maça değinen Memnun, "Hayatımızın en önemli maçı Yunanistan karşılaşması. Bu maçı kazanamazsak hiçbir şeyin önemi yok. Gereğini yerine getireceğiz" dedi.

    BİRSEL: BİZE GÜVENİN
    A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Birsel Vardarlı, Yunanistan sınavı öncesi rakiplerine gözdağı verdi. "Yunanistan'ı yenmekten başka düşüncemiz yok" diyen Birsel, "Önce Yunanistan'ı yeneceğiz sonra madalyayı düşünmeye başlayabiliriz. Türk halkı bizi desteklemeye devam etsin. Onların güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.

    BAŞKANDAN TAM DESTEK
    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Potanın Perileri'ni yalnız bırakmıyor. Yunanistan ile oynanacak çeyrek final maçını izleyecek olan Türkoğlu, kurmayları ile birlikte bugün erken saatlerde Prag'a hareket edecek.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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