Haydi Periler!
Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda bugün kritik bir maç oynayacak. Gruptan namağlup lider çıkan ay-yıldızlılılar, çeyrek finalde komşuyla kozlarını paylaşacak.
ADIM ADIM FİNALE
Yunanistan ile tarihinde ikinci kez resmi bir karşılaşmada mücadele edecek olan Milli Takım, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda rakibini 61-50 mağlup etmişti. Bu arada turnuvada Türkiye; 70.3 sayı, 42.7 ribaund ve 15.0 asist ile oynarken, Yunanistan 62.5 sayı, 35.8 ribaund ve 13.8 asist ortalaması tutturdu. Çeyrek finaldeki diğer maçlar şöyle: 13.00: Belçika-İtalya, 19.00: İspanya-Letonya, 21.30: Fransa-Slovakya.
HAYATIMIZIN MAÇI
Bu sözün sahibi Kadın Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun... Yunanistan'la bugün oynanacak maça değinen Memnun, "Hayatımızın en önemli maçı Yunanistan karşılaşması. Bu maçı kazanamazsak hiçbir şeyin önemi yok. Gereğini yerine getireceğiz" dedi.
BİRSEL: BİZE GÜVENİN
A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Birsel Vardarlı, Yunanistan sınavı öncesi rakiplerine gözdağı verdi. "Yunanistan'ı yenmekten başka düşüncemiz yok" diyen Birsel, "Önce Yunanistan'ı yeneceğiz sonra madalyayı düşünmeye başlayabiliriz. Türk halkı bizi desteklemeye devam etsin. Onların güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.
BAŞKANDAN TAM DESTEK
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Potanın Perileri'ni yalnız bırakmıyor. Yunanistan ile oynanacak çeyrek final maçını izleyecek olan Türkoğlu, kurmayları ile birlikte bugün erken saatlerde Prag'a hareket edecek.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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