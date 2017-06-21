Türkiye, yarı final için parkede
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında yarın Yunanistan'la karşılaşacak.
Şampiyonaya Hradec Kralove şehrinde B Grubu'nda başlayan Milli Takım, grup maçlarında fire vermedi. Slovakya, İtalya ve Belarus'un yenen ay-yıldızlılar, namağlup bir şekilde çeyrek finale yükseldi.
Milli Takım'ın rakibi Yunanistan ise C Grubu'nu 3. sırada bitirmesine rağmen çeyrek finale kadar geldi. C Grubu'nda Sırbistan'ı yenip, Fransa ve Slovenya'ya kaybeden Yunanistan, üçlü averajla 3. sırayı alarak 2. tura çıktı. Yunanistan, 2. turda D Grubu'nu 2. bitiren Rusya'yı 62-58'lik skorla geçerek, son 8 takım arasına kaldı.
- Kazanırsa Dünya Şampiyonası'nı garantileyecek
Milli Takım, Yunanistan'ı yenmesi durumunda yarı finale çıkacak ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
Gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gidebilmek için, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5'e girmek yeterli olacak. Ev sahibi İspanya, Çekya'da ilk 5 takım arasında yer alırsa, Avrupa Şampiyonası'nı 6. bitiren ülke de Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde elenmesi durumunda Dünya Şampiyonası'na katılma ümitlerini devam ettirecek. Türkiye, elenirse 5.'lik için klasman maçlarına çıkacak.
- Yunanistan'la 2. kez
Türkiye, kadın basketbolunda Yunanistan'la ikinci kez karşılaşacak.
İki ülkenin milli takımları daha önce sadece 1 defa resmi maçta karşı kaşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 1. tur grup maçında Yunanistan'ı 61-50 mağlup etmişti.
- Çeyrek final programı
2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarın Prag Arena'da oynanacak çeyrek final maçları şöyle:
13.30 Belçika-İtalya
16.00 Türkiye-Yunanistan
19.00 İspanya-Letonya
21.30 Fransa-Slovakya
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:20
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Ajax, Mas için teklif yapacak
Toplam 7
Yorum
Avro Dolar avro-dolar dikkat
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''Şimdilik bekleyelim''
Toplam 3
Yorum
adalet Aykut Kocaman şapkadan tavşan çıkaracakmış.PES PES PES.
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Fernandes bitti bitiyor
Toplam 10
Yorum
aslan fernandes gelirse kaya gibi ortasaha. olur.hem presli hem dirençli top geçer adam geçemez ayrıca verdiği pasların çoğu isabetli.
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