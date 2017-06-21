 Türkiye, yarı final için parkede – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Türkiye, yarı final için parkede

    Türkiye, yarı final için parkede

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçında yarın Yunanistan'la karşılaşacak.

    Türkiye ile Yunanistan arasında Prag Arena'da oynanacak çeyrek final karşılaşması, TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Şampiyonaya Hradec Kralove şehrinde B Grubu'nda başlayan Milli Takım, grup maçlarında fire vermedi. Slovakya, İtalya ve Belarus'un yenen ay-yıldızlılar, namağlup bir şekilde çeyrek finale yükseldi.

    Milli Takım'ın rakibi Yunanistan ise C Grubu'nu 3. sırada bitirmesine rağmen çeyrek finale kadar geldi. C Grubu'nda Sırbistan'ı yenip, Fransa ve Slovenya'ya kaybeden Yunanistan, üçlü averajla 3. sırayı alarak 2. tura çıktı. Yunanistan, 2. turda D Grubu'nu 2. bitiren Rusya'yı 62-58'lik skorla geçerek, son 8 takım arasına kaldı.

    - Kazanırsa Dünya Şampiyonası'nı garantileyecek

    Milli Takım, Yunanistan'ı yenmesi durumunda yarı finale çıkacak ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

    Gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gidebilmek için, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5'e girmek yeterli olacak. Ev sahibi İspanya, Çekya'da ilk 5 takım arasında yer alırsa, Avrupa Şampiyonası'nı 6. bitiren ülke de Dünya Şampiyonası'na katılacak.

    Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde elenmesi durumunda Dünya Şampiyonası'na katılma ümitlerini devam ettirecek. Türkiye, elenirse 5.'lik için klasman maçlarına çıkacak.

    - Yunanistan'la 2. kez

    Türkiye, kadın basketbolunda Yunanistan'la ikinci kez karşılaşacak.

    İki ülkenin milli takımları daha önce sadece 1 defa resmi maçta karşı kaşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 1. tur grup maçında Yunanistan'ı 61-50 mağlup etmişti.

    - Çeyrek final programı

    2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarın Prag Arena'da oynanacak çeyrek final maçları şöyle:

    13.30 Belçika-İtalya

    16.00 Türkiye-Yunanistan

    19.00 İspanya-Letonya

    21.30 Fransa-Slovakya

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:20
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