Potanın Perileri'nin rakibi belli oldu

Başkent Prag ve Hradec Kralove şehrinde oynanan 2. tur maçları sonucunda Yunanistan'ın yanı sıra Letonya, Slovakya ve İtalya çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'nin rakibini belirleyecek maçta Rusya ile Yunanistan, Prag'da Kralovka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un da tribünden takip ettiği maçta Yunanistan ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı. Savunmaların ön planda olduğu ikinci çeyrek sonucunda Rusya soyunma odasına 32-28 önde gitti. Üçüncü çeyrekte rakibinden sadece 4 sayı yiyen Yunanistan, final periyoduna 50-36 üstün girdi. Rusya son çeyrekte farkı kapatsa da Yunanistan sahadan 62-58 galip ayrılarak Türkiye'nin rakibi oldu.

Kralovka Spor Salonu'ndaki diğer maçta ise Letonya, son Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 75-70 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Macaristan'da düzenlenen 2015 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sırplar, bu turnuvaya ise çeyrek finali göremeden veda etti.

Hradec Kralove'deki 2. tur maçlarında ise Ukrayna'yı 82-68 mağlup eden Slovakya ile Macaristan'ı 49-48 yenen İtalya çeyrek finalist olmayı başardı.

Prag'da 22 Haziran Perşembe günü yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:



13.30 İspanya-Letonya



16.00 Türkiye-Yunanistan



19.00 Fransa-Slovakya



21.30 Belçika-İtalya