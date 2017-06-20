Periler rakipsiz
Kadın Basketbol Milli Takımı, Slovakya ve İtalya’dan sonra Belarus engelini de aştı. Grubu zirvede tamamlayan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı.
OLCAY TURGUT YILDIZLAŞTI
İkinci yarıda rakibine üstünlüğünü ardıran Milli Takım, salondan 88-74 galip ayrıldı. 3'te 3 yaparak, grubunu lider tamamlayan ekibimiz, çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi de 15 sayıyla Türkiye'den Olcay oldu.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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