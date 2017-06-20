 Periler rakipsiz – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Periler rakipsiz

    Periler rakipsiz

    Kadın Basketbol Milli Takımı, Slovakya ve İtalya’dan sonra Belarus engelini de aştı. Grubu zirvede tamamlayan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı.

    Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esiyor. B Grubu'nda Slovakya ve İtalya'ya şans tanımayan A Milli Takım, dün de Belarus'u yıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine üstünlük sağlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 20-14 önde kapadı. İkinci çeyrekte Belarus pota altında etkili olurken, milliler farkı korumayı başardı ve soyunma odasına 47-37 önde girdi.

    OLCAY TURGUT YILDIZLAŞTI
    İkinci yarıda rakibine üstünlüğünü ardıran Milli Takım, salondan 88-74 galip ayrıldı. 3'te 3 yaparak, grubunu lider tamamlayan ekibimiz, çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi de 15 sayıyla Türkiye'den Olcay oldu.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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