Periler rakipsiz

Kadın Basketbol Milli Takımı, Slovakya ve İtalya’dan sonra Belarus engelini de aştı. Grubu zirvede tamamlayan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıktı.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esiyor. B Grubu'nda Slovakya ve İtalya'ya şans tanımayan A Milli Takım, dün de Belarus'u yıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine üstünlük sağlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 20-14 önde kapadı. İkinci çeyrekte Belarus pota altında etkili olurken, milliler farkı korumayı başardı ve soyunma odasına 47-37 önde girdi.



OLCAY TURGUT YILDIZLAŞTI

İkinci yarıda rakibine üstünlüğünü ardıran Milli Takım, salondan 88-74 galip ayrıldı. 3'te 3 yaparak, grubunu lider tamamlayan ekibimiz, çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi de 15 sayıyla Türkiye'den Olcay oldu.