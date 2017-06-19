''Madalya almak istiyoruz''

Ekrem Memnun, B Grubu'nun son maçında Belarus'u 88-74 yendikleri maçtan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Grupta 3'te 3 yaparak çeyrek finale çıktıklarını hatırlatan Memnun, şunları söyledi:

"Herkesin katkısından ve konsantrasyonundan dolayı mutluyum. Burayı kazasız belasız, sakatlık olmadan bitirdik. Şimdi bana göre şampiyonaların en önemli maçı olan çeyrek final karşılaşmasına çıkacağız. Rakip kim olursa olsun bu maçların, bu galibiyetlerin, bu emeklerin bir anlamı olması için mutlaka çeyrek finale kazanmak için çıkacağız. Bütün gücümüz neyse, konsantrasyonumuz neyse, her şeyi ortaya koyacağız. Önümüzde 3 gün var. Ufak tefek sakatlıklar var, onları tedavi edeceğiz. Oraya tek bir sonuç için çıkacağız, o da galibiyet. Dünya Şampiyonası'na katılmayı ve madalyaya gitmeyi çok istiyoruz. Motivasyonumuz, inancımız yerinde. Çeyrek finalde sahaya çıkıp her şeyimizi ortaya koyacağız."

Yeni bir oyun anlayışı oturtmak istediklerini anlatan Memnun, "Daha hızlı oynamak, daha çabuk çembere gitmek istiyoruz. Kullandığımız top sayısını artırmak istiyoruz. Tabii ki bir anda bütün her şeyi değiştirmek imkansız. Yavaş yavaş değiştiriyoruz. İtalya maçı gruptan çıkma maçı olduğu için çok stresliydi, belki o yüzden biraz frene bastık. Yavaş yavaş anlayışımız oturuyor. Zevk alıyoruz, enerjimiz iyi. Oyuncular da oynamaktan zevk alıyor." değerlendirmesinde bulundu.



OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ

Oyunculardan Ayşe Cora, Milli Takım forması giyerken hiçbir maçın formalite olmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hazırlık maçları dahil her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Çok zor ve sert geçmeyen bir maçtı. Bu da çeyrek final öncesi bizim için iyi oldu. Bu maçı aslında çeyrek final maçına hazırlık olarak da gördük. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz ve çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp Dünya Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek istiyoruz."

Ay-yıldızlı ekibin genç oyuncusu Cansu Köksal da grubu namağlup bitirmek için önemli bir maç oynadıklarını anlatarak, "Çeyrek finaldeki rakibimiz belli değil ama hazırlıklarımıza dün başladık. Bütün takım arkadaşlarımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Grupta 3 galibiyet almak bizim için çok önemliydi. Çok enerjik bir şekilde Prag'a gidiyoruz." dedi.

Belarus karşısında Milli Takım'ın etkili isimlerinden biri olan Pelin Derya Bilgiç ise "Sonuçta turnuva bitmedi. Güzel bir gidişatımız var. Bu gidişatın baltalanmaması için kazanmamız gerekiyordu. Çünkü yenilgi enerjiyi etkiler. Hedefleri olan bir takımız. Konsantre olup iyi bir basketbol oynadık. Enerjisi çok yüksek bir takımız. Gittikçe enerjimiz artıyor. Çeyrek finalde daha sağlam bir takım olacağız. Dinlenmiş de olacağız. Çeyrek finalde bütün takımların seviyesi birbirine eşit olacaktır." ifadelerini kullandı.