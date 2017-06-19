''Madalya alacağımıza inanıyorum''
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın madalya alacağına inandığını söyledi.
Haluk Yıldırım, Milli Takım'ın B Grubu'nda Belarus'u 88-74 yenerek 3'te 3 yaptığı maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çeyrek finaldeki rakibi beklemeye başladıklarını aktaran Yıldırım, "Çok ümitliyim takımdan. Madalya alacağımıza inanıyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da perşembe günü burada olacak. Hep beraber bu sevinci yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadan çeyrek finale hazır olacağız." diye konuştu.
Millilerin, Belarus karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Yıldırım, "Birinciliği zaten garantilemiştik. Çok şükür herhangi bir sakatlık problemi yaşamadık. Muhtemel rakiplerimiz bu akşam belli olacak. Rakibe göre iki gün hazırlanacağız. İnşallah ilk 4'e kalıp, Dünya Şampiyonası'na gitmeyi garantileyip madalya şansımızı artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:27
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Beşiktaş için karar haftaları
Toplam 4
Yorum
Barzinho 10 mılyon euro versınler gene sat oguzhanı orta sahamıs zaten kalabalık tolgay var oguzhan aydogan BVB den aldıgınız oda var monte edın takı
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UEFA'dan F.Bahçe'ye mektup
Toplam 15
Yorum
fb li haksız yere bizi men eden uefa zararımızı ödesin
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''Uçaklar bu hafta inmeye başlayacak!''
Toplam 15
Yorum
Gs Bu uçaklar dursun başkanın otellerine için iniyor. Bu nasıl bir sefer diğer takımlar tak tak transferini getiriyor. İmzaları attırıyor bizim
''Madalya alacağımıza inanıyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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