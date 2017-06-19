 ''Madalya alacağımıza inanıyorum'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''Madalya alacağımıza inanıyorum''

    ''Madalya alacağımıza inanıyorum''

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü , 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın madalya alacağına inandığını söyledi.

    , Milli Takım'ın B Grubu'nda Belarus'u 88-74 yenerek 3'te 3 yaptığı maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Çeyrek finaldeki rakibi beklemeye başladıklarını aktaran Yıldırım, "Çok ümitliyim takımdan. Madalya alacağımıza inanıyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da perşembe günü burada olacak. Hep beraber bu sevinci yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadan çeyrek finale hazır olacağız." diye konuştu.

    Millilerin, Belarus karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Yıldırım, "Birinciliği zaten garantilemiştik. Çok şükür herhangi bir sakatlık problemi yaşamadık. Muhtemel rakiplerimiz bu akşam belli olacak. Rakibe göre iki gün hazırlanacağız. İnşallah ilk 4'e kalıp, Dünya Şampiyonası'na gitmeyi garantileyip madalya şansımızı artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:27
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