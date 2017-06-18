Ekrem Memnun, Milli Takım'ın B Grubu'nda yarın oynayacağı Belarus maçı öncesi yapılan antrenmandan sonra soruları yanıtladı.

B Grubu'nda ilk iki maçı kazanıp, liderliği ve çeyrek finale çıkmayı garantileyerek önemli bir iş başardıklarını vurgulayan Memnun, şöyle konuştu:

"Bu tip turnuvalarda en önemli tur çeyrek finaldir. İstediğiniz kadar gruplarda iyi oynayın ama çeyrek finali kazanmazsan problem olur. Önemli bir şey yaptık, iki maçta liderliği garantiledik. Çeyrek finale kadar 4 günümüz var. Belarus maçının hiçbir anlamı yok. İsterseniz yüz sayıyla kazanının ya da yüz sayıyla kaybedin. Birtakım oyuncularımızı dinlendirme ve oyunumuzu geliştirme anlamında bir şans olacak. Stresimiz daha az olacak. Çeyrek final maçında rakibimiz kim olursa olsun amacımız kazanmak olacak. Bunun çalışmalarını yaptık. Bazı oyuncularımızı da dinlendirdik."

Prag'da 22 Haziran Perşembe günü oynayacakları çeyrek final maçına hazırlanmaya başladıklarını dile getiren Memnun, "Çeyrek finalde karşımıza çıkacak rakibin kim olacağının hiçbir önemi yok. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda hiçbir sonuç sürpriz değildir. Burada maç günü yüzde 100'ünü ortaya koymayanın hiçbir şansı yok. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

İtalya galibiyetinden sonra yaptığı "Yeni Türk Milli Takımı'nın, dönüm noktası olacak maçlarından biriydi." açıklamasını hatırlatan tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle tamamladı:

"O cümleyi bilinçli olarak söyledim. Çok önemli oyuncularımız takımdan ayrıldı. Değişiklikler yaptık. Daha önce Milli Takım kadrolarında bulunan oyuncuların şimdi burada rolleri ve sorumlulukları farklı. Nevriye Yılmaz, Avrupa basketbolunun kadınlarda en önemli oyuncularından biriydi. Saha dışında da önemli bir rolü vardı. Şimdi o yok artık. Ondan sonraki dönemde farklı oyun anlayışı ve sorumluklar oluşturmaya çalışıyoruz. Hem saha içi hem de saha dışı liderliğini oturtmaya çalışıyoruz. Bu açıdan çeyrek final oynamak bu takımın moralini yukarıya götürecektir. Oyuncular eski olabilir ama anlayış ve roller yeni. Özellikle üstünde durduğumuz bir şeydi bu. Takımın cesareti için buradan direkt çeyrek finale çıkmayı önemli görüyorduk. Bunu da başardık. Başarılı da olacağız. Geri adım atmak yok. Bıkmadan çalışacağız."



MİLLİ TAKIM, BELARUS MAÇINA HAZIR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın oynayacağı Belarus maçının hazırlıklarını tamamladı.

Grupta son maçına çıkacak milliler, Hradec Kralove Arena'daki antrenmanda savunma ve hücum setleri üzerinde durdu. Hafif tempoda geçen antrenmanın son bölümünde ise oyuncular şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda sonra başantrenör Memnun, oyuncularıyla saha ortasında 5 dakika süren bir konuşma yaptı.