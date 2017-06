Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında Slovakya'yı 69-58 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Onan, turnuvaya iyi başlamanın her zaman önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"İlk maçımızı kazandık. Turnuvaya iyi başlamak her zaman önemlidir. Önemli olan bunun devamını getirmek. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Başlangıç maçları daha stresli olur. Başlangıç için iyi bir sınav verdik. Yarın İtalya'yla oynayacağız, onlar da farklı kazandı. İtalya'yı da yenersek grup birinciliğiyle ilgili büyük bir avantaj yakalarız. Şu anda her şey iyi gidiyor."



Ömer Onan, İtalya ile yarın yapacakları maçla ilgili de, "İtalya'nın farklı yenmesiyle iki takım da avantaj yakaladı. Turnuvalar bitmiyor. İtalya'yı yenseniz ertesi gün Belarus'u yenmek gerekir. Her maç kendi özelinde önemli. İtalya maçını kazanırsak bir avantaj daha elde edeceğiz" diye konuştu.