Süper başlangıç

Kadın Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Slovakya’yı 11 sayı farkla yenip turnuvaya fırtına gibi başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 69-58 yendi. İlk çeyreği 26-18 önde tamamlayan milliler soyunma odasına da 45-33 üstün gitti. 3. çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Hücumda top kayıpları yapan ay-yıldızlılar, Slovakya'nın sayı bulmasına engel olamasa da son çeyreğe 56-45'lik avantajla başladı. Final periyodunda Cansu Köksal'la üst üste 3 sayılık basketler bulan Türkiye, parkeden galip ayrıldı. Milli takım, bugün grubundaki ikinci maçında İtalya'yla karşılaşacak. Potanın Perileri, gruptaki ikinci maçında bugün saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.



İtalya farklı geçti: 80-60

Milli Takımımız'ın yer aldığı grupta oynanan diğer karşılaşmada ise İtalya, Belarus'u 20 sayı farkla 80-60 mağlup etti. İtalya baştan sona önde götürdü ğü maçın ilk yarısını da 38- 28'lik avantajla tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi İtalya adına 20 sayı üreten Sottana oldu.