Süper başlangıç
Kadın Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Slovakya’yı 11 sayı farkla yenip turnuvaya fırtına gibi başladı
İtalya farklı geçti: 80-60
Milli Takımımız'ın yer aldığı grupta oynanan diğer karşılaşmada ise İtalya, Belarus'u 20 sayı farkla 80-60 mağlup etti. İtalya baştan sona önde götürdü ğü maçın ilk yarısını da 38- 28'lik avantajla tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi İtalya adına 20 sayı üreten Sottana oldu.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:38
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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