 Süper başlangıç – Fotomaç – 17 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Süper başlangıç

    Süper başlangıç

    Kadın Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Slovakya’yı 11 sayı farkla yenip turnuvaya fırtına gibi başladı

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 69-58 yendi. İlk çeyreği 26-18 önde tamamlayan milliler soyunma odasına da 45-33 üstün gitti. 3. çeyreğin başında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Hücumda top kayıpları yapan ay-yıldızlılar, Slovakya'nın sayı bulmasına engel olamasa da son çeyreğe 56-45'lik avantajla başladı. Final periyodunda Cansu Köksal'la üst üste 3 sayılık basketler bulan Türkiye, parkeden galip ayrıldı. Milli takım, bugün grubundaki ikinci maçında İtalya'yla karşılaşacak. Potanın Perileri, gruptaki ikinci maçında bugün saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.

    İtalya farklı geçti: 80-60
    Milli Takımımız'ın yer aldığı grupta oynanan diğer karşılaşmada ise İtalya, Belarus'u 20 sayı farkla 80-60 mağlup etti. İtalya baştan sona önde götürdü ğü maçın ilk yarısını da 38- 28'lik avantajla tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi İtalya adına 20 sayı üreten Sottana oldu.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.