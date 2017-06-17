Potanın Perileri çeyrek finalde!

Karşılaşmaya Türkiye pota altında, İtalya ise 3 sayı çizgisinin gerisinde iyi başladı. Ribauntlarda sıkıntı yaşayan Milli Takım karşısında, maçın başında 4-0 geriye düştükten sonra 10-0 seri yakalayan İtalya, ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. İlk çeyrek İtalya'nın 17-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte de dış şutlarda isabet bulmakta zorlanan A Milli Takım, buna karşın Hollingsvorth'un her iki pota altındaki performansıyla 15. dakikada maça dengeyi getirdi: 21-21. Karşılıklı basketlerle geçen çeyrek sonunda takımlar soyunma odasına 30-30'luk eşitlikle gitti. İlk yarıda 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 3 şutta da isabet bulamayan Milli Takım'ın kaydettiği 30 sayının 18'i Hollingsvort'tan geldi. Tecrübeli oyuncu 18 sayısının yanı sıra aldığı 10 ribauntla da ilk yarının sonunda "double double" yapmayı başardı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Milli Takım, ilk 3 sayılık isabetini bulduğu 25. dakikada 37-35 öne geçti. İtalya'nın faul hakkını erken doldurmasıyla sık sık serbest atış çizgisine giden Türkiye, final periyoduna 45-42 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Savunmaların daha da sertleştiği son çeyrekte, pota altından Hollingsvort'la etkili olmaya devam eden ay-yıldızlı ekip, 34. dakikayı 49-46 önde tamamladı. İtalya, Zandalasini'nin skorer performansıyla bitime 40 saniye kala skora dengeyi getirdi: 53-53. Milli Takım, bitime 11 saniye kala Hollingsvorth'un serbest atıştan bulduğu sayılarla tekrar öne geçti: 53-54. İtalya, son hücumdan sayı çıkartamayınca Türkiye, sahadan 54-53 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.





Salon: Hradec Kralove Arena



Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Tanel Suslov (Estonya)



İtalya: Dotto 4, Sottana 5, Cinilli 5, Ress 5, Macchi 5, Penna, Gorini, Zandalasini 23, Masciadri 1, Formica 2, De Pretto 2, Crippa 1



Türkiye: Birsel Vardarlı Demirmen 3, Işıl Alben 8, Tuğçe Canıtez 6, Bahar Çağlar 4, Hollingsvorth 29, Tilbe Şenyürek 1, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut 3, Ayşe Cora, Şaziye İvegin Üner



1. Periyot: 17-12



Devre: 30-30



3. Periyot: 42-45



Beş faulle çıkan: 39.49 Ress (İtalya)