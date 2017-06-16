Potanın Perileri Avrupa sınavında

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, bugün Çekya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda ilk sınavına çıkıyor.

B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, Slovakya ile karşı karşıya gelecek. NTV Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Belarus ve İtalya ile de karşılaşacak olan Milli Takımımız, grubu lider tamamlaması halinde çeyrek finale adını yazdıracak. Türkiye, grubu 2 ya da 3'üncü bitirmesi durumunda ise bir eleme maçının oynayıp son 4'e kalmaya çalışacak.