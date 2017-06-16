 Potanın Perileri Avrupa sınavında – Fotomaç – 16 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Avrupa sınavında

    Potanın Perileri Avrupa sınavında

    A Milli Kadın Basketbol Takımımız, bugün Çekya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda ilk sınavına çıkıyor.

    B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, Slovakya ile karşı karşıya gelecek. NTV Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Belarus ve İtalya ile de karşılaşacak olan Milli Takımımız, grubu lider tamamlaması halinde çeyrek finale adını yazdıracak. Türkiye, grubu 2 ya da 3'üncü bitirmesi durumunda ise bir eleme maçının oynayıp son 4'e kalmaya çalışacak.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potanın Perileri Avrupa sınavında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.