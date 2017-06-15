İşte milli takımın rakipleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı şampiyona 16-25 Haziran tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag ve Hradec Kralove şehrinde düzenlenecek.

Toplam 16 takımın yer alacağı turnuvada, ülkeler dörderli 4 grupta yer alacak. Gruplarında ilk sırada yer alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarında 2 ve 3. sırayı alacak ekipler ise çeyrek finale yükselmek için eleme maçı oynayacak.

A ve B Grubu'nda maçlar Hradec Kralove şehrinde, C ve D Grubu'nda ise başkent Prag'da yapılacak.

Grup maçları, 19 Haziran'da tamamlanacak. Çeyrek finale yükselebilmek için 2. tur maçları ise 20 Haziran'da Prag ve Hradec Kralove'de organize edilecek.

Çeyrek finalden itibaren bütün maçlar Prag'da oynanacak. Şampiyonada çeyrek final 22 Haziran, yarı final 24 Haziran, final maçı ise 25 Haziran'da gerçekleşecek.

- Gruplar

A Milli Kadın Basketbol Takımı B Grubu'nda Belarus, Slovakya ve İtalya'yla mücadele edecek.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu (Hradec Kralove): Çekya, Macaristan, Ukrayna, İspanya

B Grubu (Hradec Kralove): Türkiye, Belarus, Slovakya, İtalya

C Grubu (Prag): Sırbistan, Slovenya, Fransa, Yunanistan

D Grubu (Prag): Letonya, Belçika, Karadağ, Rusya

Gruplarda yarın oynanacak ilk maçların programı, TSİ şöyle:

A Grubu (Hradec Kralove):

19.00 Ukrayna-Çek Cumhuriyeti

21.30 Macaristan-İspanya

B Grubu: (Hradec Kralove):

13.30 Belarus-İtalya

16.00 Türkiye-Slovakya

C Grubu (Prag):

19.00 Sırbistan-Yunanistan

21.30 Slovenya-Fransa

D Grubu (Prag):

13.30 Belarus-Karadağ

16.00 Letonya-Rusya

- İlk 5 önemli

Şampiyonada ilk 5 sırada yer alacak ülkeler 2018 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Turnuvada yarı finale kalan 4 takım doğrudan İspanya'da gelecek yıl düzenlenecek şampiyonanın biletini alacak. Çeyrek finalde elenen takımlar ise aralarında oynayacağı klasman maçları sonucu 5. sırayı elde edip şampiyonaya katılmaya çalışacak.

- Türkiye maçlarını Hradec Kralove'de oynayacak

Türkiye, B Grubu'nda maçlarını Hradec Kralove şehrinde oynayacak.

Milli takım grup lider olması durumunda, çeyrek final maçlarını oynamak için Prag'a gidecek ve 2 gün dinlenme fırsatı bulacak. Türkiye, 2. veya 3. olursa çeyrek finale çıkmak için bir eleme maçı oynayacak. Milliler, ikinci olursa A Grubu'nun üçüncüsü, üçüncü sırada yer alırsa A Grubu'nun ikincisiyle 2. turda mücadele edecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubu 4. ve son sırada bitirirse turnuvaya havlu atacak.

Ay-yıldızılıların, Hradec Kralove Arena'da oynayacağı grup maçlarının programı, TSİ şöyle:

Yarın:

16.00 Türkiye-Slovakya

17 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-İtalya

19 Haziran Pazartesi:

16.00 Türkiye-Belarus

- Rakipler

Ay-yıldızlı ekibin yer aldığı grupta güçlü ekipler bulunuyor.

Milli takımın yarın karşılaşacağı Slovakya'nın bu organizasyonda birer gümüş ve bronz madalyası bulunuyor. Slovakya, 1997'de ikinci, 1993'te ise üçüncü olmuştu. Üst üste 5. toplamda ise 11. kez bu organizasyonda yer alacak Slovakya, 2015 yılındaki son Avrupa Şampiyonası'nda ikinci tur gruplarında elenmişti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın bir diğer rakibi İtalya ise 1938'de kendi ülkesinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. En büyük başarısı bu olan İtalya, daha önce 29 kez katıldığı Avrupa şampiyonalarında 1974'te bronz, 1995'te ise gümüş madalya aldı. Son şampiyonaya gruplarda veda eden İtalya, eski günlerinin oldukça uzağında gözüküyor.

Millilerin grubunda yer alan Belarus, 2015 yılında düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nı 4. sırada bitirdi. En büyük başarısını 2007 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alarak gerçekleştiren Belarus'un kadrosunda geçen sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde forma giyen 3 isim bulunuyor. Alexandria Bentley (ASKİ), Maryia Papova (Galatasaray), Katsiaryna Snytsina (Hatay Büyükşehir Belediyespor) geride kalan sezon Türkiye'de forma giyen isimler olarak Belarus'un kadrosunda yer aldı. Grubun Türkiye'yle favori takımı gösterilen Belarus, geçen yıl Rio Olimpiyat Oyunları'nda yer almıştı. Türkiye ile aynı grupta yer alan Belarus, tek galibiyetle 6 takımlı grupta 5. olarak elenmişti. A Milli Takım, Belarus'u Rio'da 74-71 mağlup etmişti.