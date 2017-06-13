Millilerimizin Avrupa kadrosu açıklandı
2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Çek Cumhuriyeti’nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 12 kişilik kadro belli oldu.
"Birsel Vardarlı Demirmen (Fenerbahçe), Ayşe Cora (Fenerbahçe), Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe), Pelin Derya Bilgiç (Fenerbahçe), Esra Ural (Fenerbahçe), Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi), Kuanitra Hollingsvorth (Yakın Doğu Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut (Yakın Doğu Üniversitesi), Işıl Alben (Galatasaray), Cansu Köksal (Galatasaray), Tilbe Şenyürek (Botaş), Şaziye İvegin Üner (Bellona AGÜ)"
B Grubu'nda yer alıyor
A Milli Takım, kadın basketbolunda Avrupa'nın önde gelen 16 takımının 4 grupta mücadele edeceği şampiyonanın B Grubu'nda yer alıyor.
Maçlarını Hradec Kralove'de, Hradec Kralove Arena'da oynayacak olan ay-yıldızlılar, B Grubu'nda mücadele edecek ve Belarus, Slovakya ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, grubundaki ilk maçında 16 Haziran Cuma günü Slovakya ile karşılaşacak. Millilerimiz, 17 Haziran Cumartesi günü İtalya, grubundaki son maçında ise 19 Haziran Pazartesi günü Belarus ile mücadele edecek.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 10:17
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Şampiyon olacağız
Toplam 61
Yorum
BJKONE fb tek kar etcegı tek madde puan başı 4bin euro maddesi,gelecek sezonda 55 puanı gecemeyecegımız ıcın cok para vermıyeceksınız puahahahhaha
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 3
Yorum
Yalçın Üzerinde isimleri yazmayan formalarla oynatsalar, yüzlerini de gizleseler, ATALAY'ın bu futbolcudan aşağı kalır yanı yok. Hemde daha az maliyet, daha fazla aidiyet duygusuyla oynayacaktır. Ticaret yapıyorsanız, Yatırım yapacaksanız üretin satın alıp satarak olmuyor bu işler. Neden mi? sadece bir yıl takip ederek kasetlerden futbolcu izleyerek yaptığın yapacağın yatırım hüsranla sonuçlanır. Bakın Benfica'ya, Porto'ya, 3 sene 4 sene izliyor bir oyuncuyu.
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Başarıya aç olmalı
Toplam 4
Yorum
Yalçın 11 Hırvat oyuncu ile çalışmak istiyorsan, HIRVATİSTAN'a dön o zaman
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