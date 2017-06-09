 Işıl: Hedef altın – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Işıl: Hedef altın

    Işıl: Hedef altın
    Çekya'da 16-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı , "Güzel bir grup çektiğimize inanıyoruz. İlk maç Slovakya ile... Hedefimiz altın madalya" dedi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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