Işıl Alben, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman sonrasında, yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığını belirterek, milli takımın hedefleriyle ilgili olarak, "Tabii ki herkes şampiyon olmak ister. Avrupa şampiyonasında favoriler var ama sürprizler de olabiliyor. Açıkçası altın madalya ile dönmek istiyoruz. Bir madalya da bize çok büyük mutluluk verir." dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki play-off mücadeleleri nedeniyle uzun bir hazırlık dönemi şansı bulamadıklarını aktaran Işıl, "Hazırlıklarımız güzel geçiyor. Bu sene Avrupa Şampiyonası çok yakın tarihte olduğu için kısa bir hazırlık sürecimiz var. Bunu en verimli şekilde geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kulandı.

Milli takımın, Rusya ile oynadığı iki hazırlık maçını kaybettiğini hatırlatan Işıl Alben, "Önümüzde de Letonya ile oynayacağımız iki hazırlık maçı var. Daha önce oynadığımız maçlarda yaptığımız hataları tekrar etmeyerek Avrupa Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



"İlk tur maçları en zor maçlardır"

Işıl, B Grubu'ndaki rakipleri İtalya, Slovakya ve Belarus hakkında ise şöyle konuştu:

"Güzel bir grup çektiğimize inanıyoruz. Her zaman turnuvanın ilk tur maçları en zor maçlardır. İlk maçı Slovakya ile oynuyoruz, iyi başlamak istiyoruz. Bildiğiniz gibi bir jenerasyon değişikliği oluyor, burda da giden arkadaşlarımızın yerine gelen genç oyuncularımız var. Tecrübe eksikliğimizi onların enerjileriyle kapatacağımıza inanıyorum. Şampiyonada hedefimiz madalya ile ülkemize dönmek."



"Quanitra Hollingsworth bizim için büyük avantaj sağlayacak"

Basketbolu bırakan Nevriye Yılmaz ve sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Lara Sanders'ın eksikliğinin önemli olduğunun altını çizen Işıl, şunları kaydetti:

"Nevriye, Lara, Şebnem çok değerli isimler ve bizim takımımız için çok ciddi süreler alıp çok iyi katkı sağlayan oyunculardı. Bu her oyuncu için geçerli, ileride bizler de olmayacağız ama çok yetenekli genç kardeşlerimiz var. Onlar da çok istekliler. Quanitra Hollingsworth, bu sezonu çok iyi oynayarak geçirdi. Avrupa şampiyonasında bizim için çok büyük avantaj sağlayacağına inanıyorum. Tilbe Şenyürek gibi genç arkadaşlarımız ve ilk kez gelen genç arkadaşlarımız var. Onlar da çok istekliler ve yetenekliler biz de onlara elimizden gelen desteği yaparak maksimum verimi almaya çalışıyoruz."