Kızlar hazır kıta

Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta Polonya ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, sahadan 71-54 galip ayrıldı. Polonya karşısında etkili oynayan milli takımın en skorer oyuncusu ise 26 sayı kaydeden Holingsvorth oldu.