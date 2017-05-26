 Kızlar hazır kıta – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Kızlar hazır kıta

    Kızlar hazır kıta
    Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta Polonya ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, sahadan 71-54 galip ayrıldı. Polonya karşısında etkili oynayan milli takımın en skorer oyuncusu ise 26 sayı kaydeden Holingsvorth oldu.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:14
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