Milliler günü çift antrenmanla tamamladı

16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Takımı, kamp yaptığı Slovenya’da günü çift antrenmanla tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde Kranjska Gora'da bulunan İnfo Center'da sabah ve akşam ikişer saatlik çalışmalar yaptı.

Sabah gerçekleştirilen çalışmada milliler iki gruba ayrıldı. İlk grup, ağırlık çalışması yaparken, diğer grup ise salonda hücum setleri üzerine çalıştı. Antrenmanın son bölümünde oyuncular şut atarak çalışmayı noktaladı.

Milliler, akşam yapılan çalışmada ise ısınma hareketlerinin ardından hücum düzenleri üzerine durdu. Antrenmanın son bölümünde oyuncular 5'e 5 yaparak çalışmayı noktaladı. A Milli Kadın Takımı, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

