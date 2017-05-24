Milliler günü çift antrenmanla tamamladı
16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Takımı, kamp yaptığı Slovenya’da günü çift antrenmanla tamamladı.
Sabah gerçekleştirilen çalışmada milliler iki gruba ayrıldı. İlk grup, ağırlık çalışması yaparken, diğer grup ise salonda hücum setleri üzerine çalıştı. Antrenmanın son bölümünde oyuncular şut atarak çalışmayı noktaladı.
Milliler, akşam yapılan çalışmada ise ısınma hareketlerinin ardından hücum düzenleri üzerine durdu. Antrenmanın son bölümünde oyuncular 5'e 5 yaparak çalışmayı noktaladı. A Milli Kadın Takımı, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
mst 32 yaşında adam ya
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