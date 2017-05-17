Milliler, Slovenya’ya gitti
Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kondisyon hazırlıkları için kamp yapacağı Slovenya’ya hareket gitti.
Atatürk Havalimanı'nda İHA'nın sorularını yanıtlayan Başantrenör Ekrem Memnun, çok verimli bir kamp beklediklerini söyleyerek, "İki hafta önce İstanbul'da çalışmaya başladık. Kadronun bir kısmı play-off serisi devam ettiği için henüz kampa katılamadı. Çok önem verdiğimiz Slovenya kampına gidiyoruz. Hem küçük son detaylarımızı çalışacağız hem birkaç hazırlık maçı yapıp kondisyon depolayacağız. Şu aşamada elimizdeki oyuncularla hazırlıklarımız çok verimli geçti ama eksik oyuncularımız var. Bu sene kulüpler Avrupa'da çok başarılı oldu ama bunun bedeli olarak lig uzadı, az hazırlık şansı yakaladık. Ama sorun değil, bu tatlı bir problem. Gideceğiz ve çok az bir zaman olmasına karşın yapabileceğimiz en iyi şekilde hazırlanıp Avrupa Şampiyonası'nda iyi derece almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"Önce Dünya Şampiyonası, sonra madalya"
Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk hedeflerinin Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edebilecek bir pozisyona gelmek olduğunu söyleyen Memnun, "Play-off finalindeki oyuncuların bir kısmı hemen kampa katılacak, bir kısmı da pazartesi katılacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki beklentilerimiz, oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynayıp, en iyi hazırlığı yapmak. Farkı yaratan küçük detayları en iyi hale getirmeye çalışacağız. Avrupa Şamipyonası'na çok umutlu bakıyoruz. En büyük hedefimiz mutlaka Dünya Şampiyonası'na katılacak pozisyonu almak. Bunu aldıktan sonra da mutlaka madalya almak için yarışın içinde olacağız. Madalya almak istiyoruz" dedi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:52
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Başakşehir lige renk katıyor
Toplam 36
Yorum
efe İnceleyelim.Başakşehirin BJK ye attığı bariz ofsayt,Fb maçında verilmeyen penaltısı,Volkan babacana verilmeyen cezalar.Yav daha neler neler.
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3 yılın en iyi performansı
Toplam 2
Yorum
iyi hoş diyorsunda arkasında oynayan tolga ve selçuk 10 dk topu hücuma çıkaramıyor yana geri sağlam kamp yaparsa arkasında iki klas adam iş yapar!!
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Josue sonradan açıldı
Toplam 6
Yorum
olurmu olmaz selçuktan iyi oynuyor ama ne olcak dikine oynuyor şut çekiyor hücuma katılıyor! tolga jouse yap bakalım görelim ama yemez!!
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