‘Devler’in aday kadrosu açıklandı

A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası elemeleri B Grubu'nda Letonya ve Ukrayna ile yapacağı maçlar öncesi 24 kişilik aday kadro belli oldu:



Doğuş, Birkan (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Erkan, Sertaç, Kenan Sipahi, Samet (Beşiktaş SJ), Furkan, Okben , Doğuş (Darüşşafaka), Sinan, Ali Muhammed, Melih, Barış, Egehan (Fenerbahçe Doğuş), Mehmet, Göksenin, Ege (Galatasaray Odeabank), Semih Erden (Hacettepe Üniversitesi), Berk, Metin, Akif (Pınar Karşıyaka), Metecan (Sakarya BŞB), Yiğit (TOFAŞ). NBA'de forma giyen Cedi Osman ile Furkan Korkmaz listede yer almadı. Milliler, 24 Kasım Cuma günü Letonya'yı konuk ederken, 26 Kasım'da ise deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.