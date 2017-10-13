 12 Dev Adam sınıfta kaldı! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    12 Dev Adam sınıfta kaldı!

    12 Dev Adam sınıfta kaldı!
    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 5 basamak düştü. Ay-yıldızlı ekibimiz, ekim ayı sıralamasında 8.'likten 13.'lüğe geriledi. ABD'nin ilk sırayı aldığı listede İspanya ikinci, Sırbistan ise 3.'lükte yer alıyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:06
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