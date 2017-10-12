12 Dev Adam 5 basamak geriledi!

Türkiye, FIBA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 13. sıraya düştü.

FIBA Ekim ayı dünya sıralaması belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden açıklanan listede ilk 4 sıra değişmedi. Listede Amerika Birleşik Devletleri zirveyi kaptırmazken, İspanya ikinci, Sırbistan üçüncü ve Fransa dördüncü sırada yer aldı. Türkiye, 5 basamak gerileyerek, 13. sıraya düştü. En fazla yükselişi 38 sıra ile Hollanda yaparak 46. basamağa çıktı. En fazla düşüşü ise 70 sıra ile Libya yaşadı ve 147. basamağa geriledi.



Son Avrupa şampiyonu Slovenya ise 5 basamak yükselerek, 7. sıraya yerleşti. FIBA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler ise söyle:



1 - Amerika Birleşik Devletleri - 819 puan

2 - İspanya - 693 puan

3 - Sırbistan - 641 puan

4 - Fransa - 634 puan

5 - Arjantin - 615.5 puan

6 - Litvanya - 615.4 puan

7 - Slovenya - 512 puan

8 - Hırvatistan - 499 puan

9 - Avusturalya - 470 puan

10- Brezilya - 466 Brezilya

13- TÜRKİYE - 372 puan