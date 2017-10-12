12 Dev Adam 5 basamak geriledi!
Türkiye, FIBA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 13. sıraya düştü.
Son Avrupa şampiyonu Slovenya ise 5 basamak yükselerek, 7. sıraya yerleşti. FIBA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler ise söyle:
1 - Amerika Birleşik Devletleri - 819 puan
2 - İspanya - 693 puan
3 - Sırbistan - 641 puan
4 - Fransa - 634 puan
5 - Arjantin - 615.5 puan
6 - Litvanya - 615.4 puan
7 - Slovenya - 512 puan
8 - Hırvatistan - 499 puan
9 - Avusturalya - 470 puan
10- Brezilya - 466 Brezilya
13- TÜRKİYE - 372 puan
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
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Eljif’e dev talip
Toplam 7
Yorum
Muhammet1907 SATANIN ALLAH BELASINI VERSİN TRANSFER DÖNEMİNDEKİ TEK AKILLI TRANSFER BUYDU
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Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!
Toplam 10
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı zor alırız. Porto 50 milyon eoru sertbest kalma bedeli ile 2021 e kadar imza attırmısş
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Ebrar çok yetenekli
Toplam 2
Yorum
mlh26 Eskişehir li Trabzonsporlu olarak katılıyorum adanalı arkadaşım
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