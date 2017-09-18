Ergin Ataman'dan flaş açıklama

Galatasaray'ın ve A Milli Basketbol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Ergin Ataman, EuroBasket 2017 ve Milli Takım hakkında bir açıklama yaptı.



Ergin Ataman Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



Dün akşam Slovenya'yı alkışlarken kendi ülkemizde düzenlenen bir şampiyonada neden kürsüde olmadığımızı, hatta çeyrek final bile oynayamadan turnuvaya neden erken veda ettiğimizi irdelemeliyiz.



Turnuvada görev alan tüm oyuncularımız teknik kadromuzun olağanüstü mücadele etmesine, Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu iddia ettiğimiz ligimize son yıllarda Avrupa'da büyük başarı kazanan kulüplerimize basketbola en büyük maddi ve manevi desteği veren devletimize ve en önemlisi son topa kadar devam eden halkımızın sevgisine rağmen.

Bu şampiyona Türkiye'ye verildiği günden beri hedef turnuva tespit edilip, gerekli düzenleme plan ve programların yapılmaması kulüplerimizin Türkiye Milli Takım başarısı için çaba göstermemesi, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aslında avantajına çevirebileceği Türk FIBA Başkanı ile işbirliği yapmak yerine anlamsız ve kabul edilemez soğuk savaşa girmesi. Sonuçta kaybeden yine Türkiye oldu. Çok acil olarak mazeret değil çare ve çözüm üretmezsek bir sonraki şampiyonlarda da durum bu turnuvadan pek de farklı olmayacaktır.



