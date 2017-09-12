Türkiye'ye tam puan
Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final etabına gelinirken, tek bir sorun çıkmadı. İstanbul, sıfır hatayla dev organizasyonun ev sahipliğine devam ediyor. Yabancı heyetler de, Türkiye Basketbol Federasyonu’na övgüler yağıyor
Grup maçlarının ardından son 16'dan itibaren Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki tüm maçlara ev sahipliği yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler... Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'ndaki karşılaşmalar Ülker Salonu'nda oynanırken, çeyrek finale kalan takımlar da Sinan Erdem'de belli oldu. Oynanan tüm müsabakalarda organizasyonlar sıfır hatayla tamamlanırken, ne sporcular ne taraftarlar ne de ülke federasyonları sorun yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yakından takip ettiği organizasyon için Türkiye Basketbol Federasyonu'na teşekkürler yağmaya başladı.
DÖRT DÖRTLÜK TURNUVA
BU dev şampiyonada mücadele eden ülkelerin büyük kısmı, federasyon yetkililerine teşekkür ederken, takımlarını desteklemek için Türkiye'ye gelen taraftarlar da hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadı. Ulaşımdan yemeklere, antrenman saatlerinden salonların kullanımına ve maçlarda yapılan organizasyonlara kadar her şey yabancı ülke federasyonları tarafından da tam puan aldı.
DÖRT DÖRTLÜK TURNUVA
BU dev şampiyonada mücadele eden ülkelerin büyük kısmı, federasyon yetkililerine teşekkür ederken, takımlarını desteklemek için Türkiye'ye gelen taraftarlar da hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadı. Ulaşımdan yemeklere, antrenman saatlerinden salonların kullanımına ve maçlarda yapılan organizasyonlara kadar her şey yabancı ülke federasyonları tarafından da tam puan aldı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
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