 O isimleri açıklayacak! – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    O isimleri açıklayacak!

    O isimleri açıklayacak!

    Basketbol Federasyonu Başkanı , önceki günkü İspanya karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

    Milli Takım'a zarar vermek isteyenlerin olduğunu belirten Türkoğlu, "Burada olduğum sürece takıma, oyuncu ve antrenörlerimize kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Bu isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Türkoğlu'nun gelecek hafta bir basın toplantısı düzenleyip, bu isimlerin kim olduğunu kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi. Bu sözler basketbol camiasında hareketlilik getirirken, hedefteki isimlerin kim olduğu merak konusu oldu.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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