Kunter'den 12 Dev Adam yorumu

Sözlerine Galatasaray'ın hedefinin her zaman finaller olduğunu belirterek başlayan sarı-kırmızılı ekibin yeni coach'u Erman Kunter, "Hedefler çok basit. Galatasaray Basketbol takımı olarak Euro Cup var, 2 sene öncenin şampiyonu olan bir takımı bu bir hedef Euro Cup'ta nereye kadar gidilebilir. Bu sene Euroleague ve FIBA'nın arasındaki çekişme, FIBA'daki basketbol kalitesinin biraz düşmesi, Euro Cup'a giden takımlarla birlikte orada da çıtayı oldukça yükseltti. Geçen sene Euro Cup'a katılmayan bir sürü takım, bu sene Euro Cup'a geri döndü. Kuvvetli, iyi bir Avrupa Kupası oldu. Orada bir tane hedef o da öncelikle final oynamak. Ligde de çok basit final oynamak istiyoruz. :Hedeflerimiz bu, Türkiye Kupası ile ilgilide tabii o da hedeflerimizin arasında 3 tane hedef var bunların hangisine ulaşabiliriz, göreceğiz bakalım" dedi.



"EKSİKLERİMİZ OLMASAYDI, ÇEYREK FİNALE, YARI FİNALE VEYA FİNALE GİDEBİLİRDİK"

Final serilerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin 2017 Avrupa Basketbol Turnuvası'ndaki performansını da değerlendiren tecrübeli antrenör, "Kendi ülkemizde organize ettiğimiz bir turnuvaydı bu. Genel olarak nasıl gördünüz derseniz, bundan sonra yurt dışında yapacağımız ilk turnuva tam tabloyu görebiliriz. Çünkü; kendi saha ve seyirciniz önünde oynadığınız turnuvalar bazen iki türlü iyi ve kötü sonuçlanabilir. Onun etkileri olabilir. Daha objektif olarak Milli takımla ilgili bir analiz yapmak gerekirse yurt dışında ilk oynayacağımız oynayacağımız bir Avrupa Şampiyonası veya herhangi bir turnuvada takımı orada görüp ondan sonra bir analiz yaparsak çok daha doğru bir analiz yapmış oluruz. Eksiklerimiz olmasaydı, çeyrek finale, yarı finale veya finale giderdik. Mutlaka eksiğimiz varmış ki buralarda olamadık. Bir ekol oluşturmak lazım. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ekol nasıl oluşturulur şimdi bir şey diyemem. Şimdi baktığınız zaman son 16 turuna kalan takımlara bakacak olursak bunların 4 tanesi eski Yugoslavya ekolünden, 4 tanesi de Rus ekolü. Demek ki ekol olduğunuz zaman bir oyun karakteri, bir kimlik göremedim ama dediğimiz gibi seyirci bazen çok etkiliyor. Bazen artı yönde büyük etki ediyor, bazen de oyuncuların üzerine yaptığı baskıyla istenilen şeyleri de alamayabiliyorsunuz. O yüzden yurt dışında bir turnuva olduğu zaman ne yaptığımızı, nerelerde olduğumuzu görürüz ama eksiğimiz olduğu kesin, olmasaydı daha ileriye giderdik" açıklamasında bulundu.



"FURKAN GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA ÇOK BÜYÜK BİR ZIPLAMA YAPTI"

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda iyi performans gösteren ve bu sene Türkiye'yi NBA'de temsil edecek olan Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile ilgili düşüncelerini aktaran Kunter, "Nba farklı bir organizasyon, orada genel olarak baktığınız zaman her takımda 1 ya da 2 tane Main Player dediğimiz sazı eline alan oyuncular var. Bir de etrafında Rol Playerler var onlar da yardımcı oyuncular. Bu iki genç arkadaşımız da onlar Rol Player olacaklar o belli, orada bir takımın lider oyuncusu pozisyonunda olacak değiller. Orada o tipte rol playerlara da ihtiyaçlar var. Özellikle Furkan'ı çok beğendim. Bu turnuvada gösterdiği performansı. Cedi'yi zaten söylemeye gerek yok. Cedi biraz daha tecrübeli Furkan'a göre. Furkan çok büyük bir aşama kaydetmiş tabii Cedi'de o da büyük bir ilerleme göstermiş, ikisi de Nba'de mutlaka yer bulacaklar. Mühim olan tabii orada kalıcı olmak. Onların geleceği açısından ve Türk basketbolunun geleceği açısından oldukça önemli. İkisinin de yaşı daha çok genç. Daha çok hizmet edecekler Milli takıma. O yüzden ikisinin de performansı çok iyiydi. Cedi'de herkes buna yakın bir performans bekliyordu ama Furkan'ın gösterdiği performansla çok büyük bir zıplama yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.