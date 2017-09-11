Buraya kadarmış

A Milli Basketbol Takımımız, turnuvanın favorisi İspanya karşısında tutunamadı. Milliler mücadelesi ile ayakta alkışlandı. İspanya çeyrek finalde Almanya’nın rakibi oldu

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2017 son 16 turunda karşılaştığı İspanya'ya 73-56 yenilerek kupaya veda etti. Turnuvaya 'Son Avrupa Şampiyonu' unvanıyla katılan İspanya karşısında mücadeleyi hiç bırakmayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 19-10, devreyi de 33-25 geride bitirdi. 3. periyotta rakibinden fazla sayı atıp oyuna ortak olmaya çalışan ay-yıldızlılarımız, son çeyrekte ise savunmada boşluklar verdi ve farkın açılmasına engelleyemedi.



En skorer isim Furkan

Salonu dolduran binlerce kişi maç sonunda "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratıyla millilere moral vermeye çalıştı. Karşılaşmanın en skoreri 20 sayı kaydeden Furkan Korkmaz olurken, Boğalarda Rubio 15 sayıyla zaferde önemli rol oynadı. Rakipte toplamda 4 isim çift haneli sayılar üretme başırısı gösterdi.



Sarıca: Gurur duyuyorum

Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, üzgün olduğunu ama oyundan dolayı gurur duyduğunu söyledi. "Güzel işler yaptık. Şanssız anlarımız oldu" diyen Sarıca, "Mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum" ifadesini kullandı. Sarıca, hakem yönetiminden de şikayet ederek "Komik teknik fauller verildi. Buradaki hakem kalitesinin daha yüksek standartta olması gerek" şeklinde konuştu



'Tecrübe devreye girdi'

Takımımızın önemli isimlerinden Melih Mahmutoğlu, rakibin tecrübesini kullandığını söyledi. Bundan sonraki turnuvalarda daha önemli işlere imza atmak istediklerinin altını çizen Melih, "Taraftarlarımızdan çok güzel bir destek ve güven gördük. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.



Spor Bakanı Bak locada

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti. Bak, maçı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan izledi.



Taraftar tam destek verdi

A Milli Takım'ı, Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Maça yoğun ilgi gösteren basketbolseverler, Sinan Erdem'i doldurdu. Türk bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini alan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla millileri bir şekilde desteklediler.