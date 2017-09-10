Haydi Türkiye

AMilli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün İspanya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 yendi Milliler, Rusya'ya 76-73, Sırbistan'a 80-74, Letonya'ya 89-79 yenildi, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna yükseldi. TÜm maçlar ını ka zand ı Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise mücadele ettiği C Grubu'nda sırasıyla Karadağ'ı 99-60, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50, Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı 87-64 yendi. İspanya, grupta lider olarak son 16 turuna çıktı. 12 Dev Adam, galip gelmesi halinde çeyrek finalde Almanya'nın rakibi olacak. Öte yandan A Milli Basketbol Takımı, İspanya karşısında en farklı skorlu galibiyetini Tunus'ta elde etti. Ay-yıldızlı takım, Akdeniz Oyunları'nda 13 Eylül 1967'de oynadığı maçı 12 sayı farkla (101-89) kazandı.

AVRUPA'DA ÜSTÜNLÜK BİZDE

AMilliLER, İspanya ile daha önce yaptığı 21 maçın 6'sını kazandı, 15'ini kaybetti. Ay-yıldızlı takım, İspanya ile Avrupa Şampiyonalarında oynadığı 6 maçta ise 4 galibiyet aldı. Türkiye, Avrupa Şampiyonalarında İspanya ile oynadığı son 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.