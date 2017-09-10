Antalyaspor tribününde gerginlik!
Antalyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında tribünlerde forma gerginliği yaşandı.
Antalya Stadyumu'nda maç başlarken VIP tribününde gergin anlar yaşandı. Akdeniz ekibinin VIP tribününe 4 Galatasaray taraftarı geldi. İçlerinde 10 yaşında bir futbolseverin de bulunduğu Galatasaray taraftarlarına Antalyasporlu taraftarlar tepki gösterdi.
"O forma ile burada oturamazsınız, Dışarı!" tepkileri üzerine Galatasaray taraftarları önce formalarını ters şekilde giydi. Ancak tepkilerin giderek artması üzerine sarı - kırmızılı taraftarlar stadın başka bir bölümüne alındı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:23
-
Tarihe geçecek sezon
Toplam 64
Yorum
1907 KINA YAK İŞTE AYKUT.BU HALDE OLMAMIZIN SEBEBİ AZİZ VE SENSİN ALEXİ KISKANDINIZ YOLLADINIZ.FENERBHÇEYİ BU HALE GETİRDİNİZ.FENRBHÇE DÜŞMANLARI
-
Antalyaspor-G.Saray I 20.00
Toplam 4
Yorum
AĞLAKLAR Nasıl hakem güzelmi? Şeker gibi değilmi.
-
Antalyaspor-G.Saray I 20.00
Toplam 4
Yorum
HAKEM Kırmızı kartın nerede. Galatasaray'a 2 net kırmızı vermedi.
Antalyaspor tribününde gerginlik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.