Antalyaspor tribününde gerginlik!

Antalya Stadyumu'nda maç başlarken VIP tribününde gergin anlar yaşandı. Akdeniz ekibinin VIP tribününe 4 Galatasaray taraftarı geldi. İçlerinde 10 yaşında bir futbolseverin de bulunduğu Galatasaray taraftarlarına Antalyasporlu taraftarlar tepki gösterdi.



"O forma ile burada oturamazsınız, Dışarı!" tepkileri üzerine Galatasaray taraftarları önce formalarını ters şekilde giydi. Ancak tepkilerin giderek artması üzerine sarı - kırmızılı taraftarlar stadın başka bir bölümüne alındı.