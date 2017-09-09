Türkoğlu takımdan memnun

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın 2017 Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar sergilediği performanstan gurur duyduklarını söyledi.

Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın genç isimlerin ağırlıkta olduğu bir kadrosu bulunduğunu dile getirerek, "Genç ve tecrübesiz bir kadro olmamıza rağmen sahaya çıktıklarında mücadele ve istekleriyle Türk halkının gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir ekip oluşturmaya çalıştık." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasını dördüncü tamamlayan ay-yıldızlı takımın yarın son 16 turunda İspanya ile karşılaşacağını hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Grupta bazı maçları son anda kaybettik. Bu da bizim sıralamamızı etkiledi. O yüzden yarın şampiyonanın en kuvvetli takımı İspanya'ya karşı mücadele edeceğiz. Sporcularımız diğer 5 maçta nasıl mücadele ettilerse, İspanya maçına da aynı şekilde çıkacaklar. Mücadele ve isteklerini hiçbir zaman bırakmayacaklar. Sonucu hep beraber göreceğiz. Grup maçlarında halkımız bizi yalnız bırakmadı, inşallah yarınki maçta da yalnız bırakmazlar ve bu çocukları desteklemeye devam ederler. Güzel bir hava yakalanırsa, iyi bir sonuç çıkması için hep beraber dua edeceğiz."

A Milli Takım'ın başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde İspanya karşılaşmasında elinden geleni yapacağını vurgulayan Türkoğlu, "Kazansak da kaybetsek de iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Milli takım olarak iyi bir atmosfer yakaladığımıza inanıyoruz. Bu arkadaşlarımızın daha fazla tecrübe kazanmaları için bazı değişikliklere gideceğimiz kesin. Bu arkadaşlarımız kendi takımlarında çok fazla süre bulamadı ama 1,5 aylık sürede form düzeylerini en üst seviyeye çıkartarak milli forma için ter döktü. Basketbolcularımızın şu ana kadar turnuvada gösterdiği performanstan gurur duyduğumuzu, ileriye dönük de değişiklikler yapacağımızı herkesin bilmesini isteriz." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, İspanya'nın yer aldığı grupta 5 maçını da kazandığını anımsatarak, "Çok kaliteli ve tecrübeli bir kadroya sahipler. Grubu farklı yerlerde bitirseydik, önümüzdeki maçlarımız için daha avantajlı durumda olabilirdik ama önemli olan oluşturduğumuz atmosfer. Milli takım anlamında oluşturduğumuz bu atmosfer bizi çok mutlu ediyor. Gelecek için ümit vadeden gençlerimiz var. Bu formayı uzun yıllar giyecek arkadaşlarımız var. İnşallah yapacağımız değişikliklerle daha sağlıklı ve daha verimli bir jenerasyonu Türk basketboluna kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ufuk Sarıca, başantrenörlüğü hak ediyor"

Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ufuk Sarıca'nın takımda çok güzel bir hava oluşturduğunu anlatarak, "Milli takımın şu ana kadar gösterdiği performans, Ufuk hoca konusunda doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. Kendisi gerçekten A Milli Takım Başantrenörü olmayı hak ediyor. Takımda güzel bir hava oluşturduğunu düşünüyoruz. Bizi gerçekten iyi temsil ediyor. Ona hem milli takımımızda hem de sezon içerisinde Beşiktaş'ta başarılar diliyoruz. İnşallah kendisini böyle geliştirmeye devam eder ve Türk basketbolunu iyi noktalara getirecek düzeye gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, yeni sezonda NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın formasını giyecek Cedi Osman'ın, Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir performans ortaya koyduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cedi'nin 22 yaşında aldığı sorumluluklar bizi gerçekten çok mutlu etti. Onun ve Furkan Korkmaz'ın aldığı sorumluluklar milli takımımızın gelecekte emin ellerde olacağını gösteriyor. İlave edeceğimiz genç arkadaşlarımızla da bu formayı uzun yıllar taşıyacaklarına dair sinyalleri verdiler. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. NBA'de ilk süreç Cedi için biraz zorlu geçecektir. Sonuçta mevki anlamında şu an dünyanın en iyi oyuncusuyla aynı takımda olacak. Doğal olarak ilk başlarda zorluk çekecektir ama şu anki maçlarda gösterdiği arzu ve hırsı devam ettirirse, orada da forma şansı bulacaktır."

"Bu tür organizasyonları başarıyla yapan bir ülkeyiz"

Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin önemli organizasyonlara çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları aktardı:

"Bu tür organizasyonları başarıyla yapan bir ülkeyiz. Bunu da en iyi yapan federasyonuz. Avrupa ve dünyaya spor ülkesi olduğumuzu, basketbolsever bir ülke olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bundan sonra yapacağımız organizasyonlar için çok faydalı olacaktır. İnşallah bu süreçte de Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlara büyük ilgi gösterilir. Burada çok kaliteli basketbolcular ve antrenörler olacak. Umarım bu süreçte salonumuz boş kalmaz. Dünyaya iyi bir mesaj vermemiz açısından bence çok önemli. Halkımızın, milli takımımıza desteği hiçbir zaman eksik olmadı. İnşallah diğer maçları da izlemeye gelirler ve tüm dünyaya sporu ve basketbolu seven bir ülke olduğumuzu göstermiş oluruz."

A Milli Basketbol Takımı'nın Türk halkıyla iyi bir bağ kurduğunu anlatan Türkoğlu, "Milli takımı desteklemeye geldiklerinde oyuncularımızın heyecanını herkes gördü. Yarın da takımlarını yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Salonun hınca hınç dolu olacağını düşünüyorum. Öte yandan burada çok sayıda maç oynanıyor ve ister istemez otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Tavsiyemiz, toplu taşıma araçlarının kullanılması. Şimdiden gösterilen ilgi dolayısıyla tüm Türk halkına teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.