Türkiye ile İspanya 22. randevuda
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında zorlanıyor.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen İspanya ile daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, İspanya ile yaptığı bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 15'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İspanya ile oynadığı 21 maçta rakip potaya toplam 1381 sayı (Maç başı 65,7) bırakan Türkiye, kendi potasında ise 1553 sayı (Maç başı 73,9) gördü.
İlk maç 1951'de
Türkiye, İspanya ile tarihinde ilk kez 66 yıl önce karşılaştı.
Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda 8 Ekim 1951'de rakibiyle ilk maçına çıkan A Milliler, karşılaşmayı 48-39 kaybetti.
En farklı skorlar
A Milli Basketbol Takımı, İspanya karşısında en farklı skorlu galibiyetini Tunus'ta elde etti.
Ay-yıldızlı takım, bu ülkede gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda 13 Eylül 1967'de İspanya ile oynadığı maçı 12 sayı farkla (101-89) kazanmayı başardı.
Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini ise 15 Mayıs 1984'de Fransa'da olimpiyat elemelerinde 37 sayıyla (111-74) aldı.
Avrupa Şampiyonalarında 6 kez karşılaştı
Türkiye, İspanya ile Avrupa Şampiyonası finallerinde daha önce 6 kez karşı karşıya geldi.
A Milliler, rakibiyle daha önce bu kulvarda yaptığı maçların 4'ünü kazanırken, 2'sini kaybetti.
Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonalarında İspanya ile oynadığı son 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.
Türkiye'nin İspanya ile Avrupa Şampiyonası finallerinde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Organizazyon
|Yer
|Tarih
|Sonuç
|11. Avrupa Şampiyonası
|Türkiye
|26 Mayıs 1959
|53-50
|29. Avrupa Şampiyonası
|Yunanistan
|21 Haziran 1995
|70-85
|30. Avrupa Şampiyonası
|İspanya
|5 Temmuz 1997
|81-86
|32. Avrupa Şampiyanası
|Türkiye
|2 Eylül 2001
|84-79
|36. Avrupa Şampiyonası
|Polonya
|12 Eylül 2009
|63-60
|37. Avrupa Şampiyonası
|Litvanya
|5 Eylül 2011
|65-57
Not: Maç skorlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:03
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Final gibi maç
Toplam 10
Yorum
Gs Başakşehir Fenerbahçeyi rahat yenecektir
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RvP: Ameliyat olmam
Toplam 10
Yorum
hakan van persi ücretini uefa ya değilde fenere kitlemek için ameliyattan kaçıyor
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Alemin gözü onda Sosa Trabzonspor'da
Toplam 6
Yorum
ZÜHTÜ sosa ciddi ve iyi transfer olcayla sosa orta sahayı çözer Sosa kardeş hani türkiyede terör vardı 3.320.000.-EUR garanti ücret,.olunca :) :)
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