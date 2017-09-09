 Gururumuz Cedi Osman – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gururumuz Cedi Osman

    Gururumuz Cedi Osman

    Gelecek sezon NBA’de LeBron James ile aynı formayı giyecek olan Cedi tüm istatistiklerde takım lideri olurken, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın da en değerli oyuncularından biri haline geldi.

    Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İstanbul'da oynadığı maçlarda skor olarak olmasa bile gösterdiği mücadele ile basketbolseverlerin takdirini kazanan A Milli Basketbol Takımımız, D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayarak 16 Turu'nda C Grubu'nun lideri İspanya ile eşleşti.

    NBA'de ilk sezonuna hazırlanan Cedi Osman ise gösterdiği harika performansla tüm istatistiklerde A takım lideri oldu. Cedi Osman, 19.2 verimlilik puanı elde ederken 17.6 sayı (genel sıralamada 10'uncu), 5.2 ribaunt (genel sıralamada 28'inci), 4 asist (28'inci), 2 top çalma (5'inci) ve 0.8 blok (20'nci) ortalamaları ile öne çıktı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:47
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