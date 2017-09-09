Gururumuz Cedi Osman
Gelecek sezon NBA’de LeBron James ile aynı formayı giyecek olan Cedi tüm istatistiklerde takım lideri olurken, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın da en değerli oyuncularından biri haline geldi.
NBA'de ilk sezonuna hazırlanan Cedi Osman ise gösterdiği harika performansla tüm istatistiklerde A takım lideri oldu. Cedi Osman, 19.2 verimlilik puanı elde ederken 17.6 sayı (genel sıralamada 10'uncu), 5.2 ribaunt (genel sıralamada 28'inci), 4 asist (28'inci), 2 top çalma (5'inci) ve 0.8 blok (20'nci) ortalamaları ile öne çıktı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:47
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Tutarsa büyük transfer
Toplam 6
Yorum
brkyslgn adam kendisi hem orta yapıp hem de gol mü atacak acaba merak ediyorum ?
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Tutarsa büyük transfer
Toplam 6
Yorum
FB li Murat A. Tam bir iş bilmezlıik örneği.Tutmazsa giden yıllık 5 Milyon Euroya yanarız, tutarsa da avucumuzu yalarız. Ne saçma bir iş bu. Birde övüyoruz
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Arda Turan başka bahara
Toplam 1
Yorum
ahmet iyi ki gelmedi
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