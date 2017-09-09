Gururumuz Cedi Osman

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İstanbul'da oynadığı maçlarda skor olarak olmasa bile gösterdiği mücadele ile basketbolseverlerin takdirini kazanan A Milli Basketbol Takımımız, D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayarak 16 Turu'nda C Grubu'nun lideri İspanya ile eşleşti.NBA'de ilk sezonuna hazırlanan Cedi Osman ise gösterdiği harika performansla tüm istatistiklerde A takım lideri oldu. Cedi Osman, 19.2 verimlilik puanı elde ederken 17.6 sayı (genel sıralamada 10'uncu), 5.2 ribaunt (genel sıralamada 28'inci), 4 asist (28'inci), 2 top çalma (5'inci) ve 0.8 blok (20'nci) ortalamaları ile öne çıktı.