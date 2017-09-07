Haydi Türkiye bir daha
A Milli Basketbol Takımımız 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu’nda son maçında Letonya ile bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.45’te üçüncülük mücadelesi yapacak
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız, gruptaki son maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. Türkiye'nin gruptaki sıralamasını ve son 16 turunda eşleşeceği rakibini belirleyecek karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. Grubu 3. ya da 4. sırada tamamlayacak ay-yıldızlılar, Letonya maçının sonucuna göre çapraz eşleşmede C Grubu'nu 1. ya da 2. sırada bitiren ekiple son 16 turunda mücadele edecek.
YA İSPANYA YA HIRVATİSTAN
12 Dev Adam grubu 4. sırada tamamlaması durumunda, turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve C Grubu'nu lider bitirmesi kesinleşen İspanya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Letonya'yı yenerek 3. sırayı alması durumunda ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Hırvatistan ile eşleşecek.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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