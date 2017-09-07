Devler ateşe düştü
Evsahipliği yaptığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, son maçında Letonya’ya boyun eğince 4’üncülükte kaldı
Letonya engelini geçemeyen '12 Dev Adam' ateşe düştü... Slovenya ile birlikte 5'te 5 yapan C Grubu lideri İspanya ile eşleşmek istemeyen A Milli basketbolcularımız, D Grubu'ndaki son maçında Letonya'ya 89-79 yenilince TO P 16'da İspanya'ya rakip oldu. Maça tutuk başlayan ve ilk 2 dakikada sayı bulamayan basketbolcularımız, defansta toparlanınca farkı indirdi ve ilk çeyreği 24-22 yenik kapadı.
Düşük şut yüzdesi ve savunma zaafiyetleri sonucu devreyi de 47-38 geride kapadık. Cedi Osman'ın gayretine karşın Porzingis'i durduramayınca parkeden 89-79 mağlup ayrıldık. Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçta güçlü İspanya'yı geçmeyi başarırsak, salı günü çeyrek finalde Almanya-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız.
Sarıca: Kritik hatalar yaptık
A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Mücadele ettik fakat gücümüz yetmedi" dedi. Kamp süresinin yetersizliğine vurgu yapan Sarıca, "Sonuç olarak farklı bitti ama oyunda iyiydik. Tam yakalama anında kritik hatalar yaptık. Belli bir yerden sonra mücadele yeterli değil. 10-15 yıl içinde basketbol ülkesi olabiliriz" diye konuştu.
İspanya 5'ledi: 87-64
TOP 16'daki rakibimiz İspanya, C Grubu'ndaki son maçında Macaristan'ı 87-64 yenip Slovenya gibi 5'te 5 yaptı. Diğer sonuçlar: Belçika- Sırbistan: 54-74, Çekya-Hırvatistan: 69-107, Rusya-Büyük Britanya: 82-70, Karadağ-Romanya: 86-69.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:38
-
Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
-
"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
-
12 Dev Adam İspanya ile eşleşti
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
Devler ateşe düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.