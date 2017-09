Devler ateşe düştü

Letonya engelini geçemeyen '12 Dev Adam' ateşe düştü... Slovenya ile birlikte 5'te 5 yapan C Grubu lideri İspanya ile eşleşmek istemeyen A Milli basketbolcularımız, D Grubu'ndaki son maçında Letonya'ya 89-79 yenilince TO P 16'da İspanya'ya rakip oldu. Maça tutuk başlayan ve ilk 2 dakikada sayı bulamayan basketbolcularımız, defansta toparlanınca farkı indirdi ve ilk çeyreği 24-22 yenik kapadı.



Düşük şut yüzdesi ve savunma zaafiyetleri sonucu devreyi de 47-38 geride kapadık. Cedi Osman'ın gayretine karşın Porzingis'i durduramayınca parkeden 89-79 mağlup ayrıldık. Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçta güçlü İspanya'yı geçmeyi başarırsak, salı günü çeyrek finalde Almanya-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız.



Sarıca: Kritik hatalar yaptık

A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Mücadele ettik fakat gücümüz yetmedi" dedi. Kamp süresinin yetersizliğine vurgu yapan Sarıca, "Sonuç olarak farklı bitti ama oyunda iyiydik. Tam yakalama anında kritik hatalar yaptık. Belli bir yerden sonra mücadele yeterli değil. 10-15 yıl içinde basketbol ülkesi olabiliriz" diye konuştu.



İspanya 5'ledi: 87-64

TOP 16'daki rakibimiz İspanya, C Grubu'ndaki son maçında Macaristan'ı 87-64 yenip Slovenya gibi 5'te 5 yaptı. Diğer sonuçlar: Belçika- Sırbistan: 54-74, Çekya-Hırvatistan: 69-107, Rusya-Büyük Britanya: 82-70, Karadağ-Romanya: 86-69.