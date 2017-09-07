12 Dev Adam İspanya ile eşleşti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız, gruptaki son maçında Letonya'ya 89-79 kaybetti.

Bu sonucun ardından grubu 4. tamamlayan 12 Dev Adam son 16 turunda İspanya ile eşleşti.



12 Dev Adam her şeyini sahaya koydu

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında Letonya'ya 89-79 yenildi.

Bu sonuçla D Grubu'nu 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle tamamlayan milli takım, 4. sırada son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlı ekibin, son 16 turundaki rakibi, C Grubu'nu namağlup lider bitiren İspanya oldu.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasında skor üretemeyen milli takım karşısında Letonya, Porzingis, Strelnieks ve Smits'le basketler bularak 6-0 öne geçti. Sonrasında savunmada daha iyi bir performans ortaya koymaya başlayan milliler, özellikle Melih Mahmutoğlu'nun skor yükünü üstlenmesiyle rakibine 11-2'lik bir seriyle karşılık verdi ve 4. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Timma, Davis Bertans ve Blums'un 3 sayılık basketleriyle oyundan kopmayan Letonya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte düşük şut yüzdesiyle mücadele eden milliler, savunmada da yetersiz kalınca, Letonya oyunun kontrolünü eline aldı. Blums, Davis Bertans ve Porzingis'in basketleriyle Letonya, 17. dakikada 10 sayılık (40-30) farka ulaştı. Milli takım, Cedi Osman ve Melih'in çabalarına karşın Porzingis'i durduramazken, Blums'un son saniye üç sayılık basketiyle Letonya, soyunma odasına 47-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta Cedi Osman'ın gayretine karşın Porzingis'in bir türlü durdurulamaması, milli takımın farkı eritme çabalarını boşa çıkardı. Dış atışlarda Blums'un da devreye girmesiyle Letonya, 28. dakikada 14 sayılık farka ulaştı: 68-54. Milliler, periyodun son bölümünde Cedi Osman ve Semih Erden'in basketlerleriyle 9-1'lik bir seri yaparak dördüncü çeyreğe girilirken farkı 6 sayıya (69-63) indirdi.

Maçın son periyoduna Erkan Veyseloğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla başlayan ve farkı 2 sayıya (69-67) indiren milliler, basit top kayıpları sonrası öne geçme şanslarını kullanamadı. Peiners, Dairis Bertans ve Porzingis'le basketler bulan Letonya, 37. dakikada 82-72 üstünlük yakaladı. Ay-yıldızlı ekibin çabaları farkın kapanmasına yetmedi ve Letonya müsabakayı 89-79 kazandı.

Son 16 turundan itibaren tüm maçların Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam edeceği şampiyonada milliler, İspanya ile 10 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.





Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Michael Weiland (Kanada)

Letonya: Strelnieks 1, Dairis Bertans 8, Smits 2, Timma 5, Porzingis 28, Davis Bertans 9, Blums 17, Meiers 6, Peiners 8, Grazulis, Skele 5

Türkiye: Melih Mahmutoğlu 19, Kenan Sipahi 4, Cedi Osman 24, Barış Hersek, Semih Erden 10, Sinan Güler 7, Furkan Aldemir 5, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu 4, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 4

1. Periyot: 24-22

Devre: 47-38

3. Periyot: 69-63

5 Faulle Çıkanlar: 31.48 Timma, 39.40 Meiers (Letonya)