Devler son 16’da

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Belçika’yı 78-65 yendi ve Son 16’ya çıktı. Son maçta yarın saat 20.45’te Letonya’yı devirirsek Hırvatistan, yenilirsek İspanya’yla eşleşeceğiz

Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Türkiye, Belçika'yı 78-65 yenerek gruptaki 2. galibiyetine ulaştı ve adını son 16'ya yazdırdı. Ülker Spor Salonu'nda ilk periyodu 23-14'le geçen Devler, 2. Periyodu da 40-33 üstün tamamladı. Üçüncü çeyreğe tempolu başlayan Belçika, 20-15'lik periyot skoruyla farkı 2'ye indirdi. Finalde taraftarın da desteğiyle baskıyı artıran ay-yıldızlılar, çok zorlandığı maçta rakibini 78-65 yenerek adını Son 16'ya yazdırdı. Milliler, gruptaki son mücadelesinde yarın saat 20.45'te Letonya'yı yenerse C Grubu'ndan Hırvatistan, yenilirse İspanya'yla eşleşecek.



Letonya, Rusya'yı dağıttı

Grubumuzda oynanan diğer maçlarda Letonya, Rusya'yı 84-69 yendi. Sırbistan da Britanya'yı 82-68 ile geçti. Diğer sonuçlar şöyle: A Grubu: İzlanda-Slovenya: 75-102, Polonya-Fransa: 75-78, Yunanistan- Finlandiya: 77-89, B Grubu: Ukrayna- Litvanya: 62-94, İtalya-Almanya: 55-61, İsrail-Gürcistan: 91-104 C Grubu: Çekya-Karadağ: 75-88, Hırvatistan-İspanya: 73-79, Romanya-Macaristan: 71-80.



'Karakterli bir takımız'

Belçika karşısında attığı 12 sayıyla zaferde pay sahibi olan isimlerden Melih Mahmutoğlu, karakterli bir takıma sahip olduklarını vurgulayıp, kritik Letonya maçı için taraftarlara çağrıda bulundu. Melih, "Karakterli bir takıma sahibiz, sonuna kadar mücadele ediyoruz. Letonya maçına tüm seyircimizi bekliyorum. Biz gruptan 3. çıkıp, sonra kendimizi ilk 4'e atabilecek güçteyiz" dedi.



GÜNÜN PROGRAMI

A GRUBU (FİNLANDİYA)

14.45 Slovenya-Fransa

17.30 Yunanistan-Polonya

20.45 Finlandiya-İzlanda



B GRUBU (İSRAİL)

14.45 Almanya-Litvanya

17.30 Gürcistan-İtalya

20.45 İsrail-Ukrayna