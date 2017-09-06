Devler son 16’da
12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Belçika’yı 78-65 yendi ve Son 16’ya çıktı. Son maçta yarın saat 20.45’te Letonya’yı devirirsek Hırvatistan, yenilirsek İspanya’yla eşleşeceğiz
Letonya, Rusya'yı dağıttı
Grubumuzda oynanan diğer maçlarda Letonya, Rusya'yı 84-69 yendi. Sırbistan da Britanya'yı 82-68 ile geçti. Diğer sonuçlar şöyle: A Grubu: İzlanda-Slovenya: 75-102, Polonya-Fransa: 75-78, Yunanistan- Finlandiya: 77-89, B Grubu: Ukrayna- Litvanya: 62-94, İtalya-Almanya: 55-61, İsrail-Gürcistan: 91-104 C Grubu: Çekya-Karadağ: 75-88, Hırvatistan-İspanya: 73-79, Romanya-Macaristan: 71-80.
'Karakterli bir takımız'
Belçika karşısında attığı 12 sayıyla zaferde pay sahibi olan isimlerden Melih Mahmutoğlu, karakterli bir takıma sahip olduklarını vurgulayıp, kritik Letonya maçı için taraftarlara çağrıda bulundu. Melih, "Karakterli bir takıma sahibiz, sonuna kadar mücadele ediyoruz. Letonya maçına tüm seyircimizi bekliyorum. Biz gruptan 3. çıkıp, sonra kendimizi ilk 4'e atabilecek güçteyiz" dedi.
GÜNÜN PROGRAMI
A GRUBU (FİNLANDİYA)
14.45 Slovenya-Fransa
17.30 Yunanistan-Polonya
20.45 Finlandiya-İzlanda
B GRUBU (İSRAİL)
14.45 Almanya-Litvanya
17.30 Gürcistan-İtalya
20.45 İsrail-Ukrayna
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Devler son 16’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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