 12 Dev Adam Letonya’ya karşı – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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HEPSİ
    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    12 Dev Adam ’ya karşı

    12 Dev Adam <a href="/index/letonya?id=0eb7a2f8-8ced-45dc-b2d8-dd417224d364" class="" rel="tag">Letonya</a>’ya karşı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu 5. maçında yarın ile mücadele edecek. Milliler, ’yı yenmesi halinde grubu üçüncü tamamlayacak.

    D Grubu 5. maçında , yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile mücadele edecek. Grupta geride kalan 4 karşılaşmada Milliler, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

    4. randevu
    , Letonya ile bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu 3 karşılaşmadan da parkeden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlıların, rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Letonya ile daha önce 2001 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan Milliler, çekişmeli geçen mücadeleyi 85-82 kazanmıştı.

    Diğer turlar için kritik maç
    Dün Belçika ile oynadığı müsabakadan galip ayrılan Milliler, adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Ay-yıldızlılar, Letonya ile ise gruptan kaçıncı olarak çıkacağının belli olacağı bir maç oynayacak. İlerleyen turlar için son derece önemli olan karşılaşmadan A Milli Takım, galip ayrılması durumunda grubu üçüncü sırada tamamlayacak. Mağlubiyette ise grubu 4. bitirecek.

    Takımı Cedi sırtlıyor
    A Milli Basketbol Takımı'nda Cedi Osman 16.0 sayı, 5.0 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları ile takımının istatistiklerinde lider konumda bulunuyor. Letonya'nın NBA'de forma giyen oyuncusu Porzingis de 21.0 sayı, 5.0 ribaund ve 1.8 blok ortalamasıyla mücadele ediyor.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:50
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