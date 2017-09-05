 Litvanya garantiledi – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Litvanya garantiledi

    Litvanya garantiledi

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu mücadelesinde Litvanya, Ukrayna'yı 94-62 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

    İsrail'in başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, Ukrayna ile Litvanya karşılaştı.

    İlk periyodu 27-10 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına 44-30 üstün gitti. Rakibi karşısındaki üstün performansını ikinci yarıda da sürdüren ve üçüncü periyodu 72-47'lik skorla geçen Litvanya, karşılaşmayı 32 sayı farkla 94-62 kazandı.

    Bu sonuçla Litvanya, gruptaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

    Litvanya'da Jonas Valanciunas, 22 sayı, 14 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Ukrayna'da Artem Pustovyi'nin 29 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:20
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