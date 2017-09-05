Letonya liderliğe yükseldi
Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4'üncü maçında Letonya, Rusya'yı 84-69 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin grubunda oynanan sabah karşılaşmasında Letonya, Rusya'yı farklı geçti. Ruslar maça iyi başlasa da daha sonra oyun dengelendi. İkinci periyotta Porzingis'i faul problemine sokan Rusya soyunma odasına 10 sayılık farkla 44-34 önde gitmeyi başardı.
İkinci yarıda ise sahada Letonya rüzgarı esti. 3'üncü periyotta Rusya'ya sadece 8 sayı imkanı veren Letonya 10 sayılık farklı eriterek son periyota 52-52 eşitlikle girdi. Son periyotta hücumda iyi işler yapan Letonya bu periyotta 32 sayı atarken, Rusya'ya 17 sayı atma izni verdi. Böylece Letonya ilk yarsını 10 sayı geride kapatıığı maçı 15 sayıyla kazanmayı başardı ve D Grubu'ndaki liderliği rakibinden devraldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Letonya'dan Janis Timma oldu.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:51
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Antalya'da Eto'o depremi
Toplam 3
Yorum
metinn GS maci öncesi öne cikma dumenleri parayi arttirin oynasin mac önemli yersen pöööh
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Dusko Tosic’ten vazgeçemiyorlar!
Toplam 5
Yorum
Hasan YILDIRIM Helal olsun tosiç kartal yüreklisin haydi kartalım mücadeleye devam bu sene de şampiyon olacaz sadece inanın ve mücadeleyi bırakmayın...
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Beni dövmek istediler!
Toplam 5
Yorum
Can Oldu emre dedi diye adam yıllardan beri yaptığı onun için anlam yüklü gol sevincinden vazgeçsin :D
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