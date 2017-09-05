 Juventus’un Emre inadı – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Juventus’un Emre inadı

    Juventus’un Emre inadı
    Juventus, sezon öncesi ısrarla istediği için Liverpool'dan olumsuz yanıt almıştı. 23 yaşındaki orta sahanın transferinde 35 milyon euro bonservis öneren İtalyan ekibinin, ocak ayında bu rakamı 40'a çıkaracağı iddia edildi.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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