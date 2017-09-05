 Fransa turladı – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Fransa turladı

    Fransa turladı

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası dördüncü maçlarında Fransa, Polonya'yı 78-75 mağlup etti.

    Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Arena'da oynanan A Grubu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan Polonya, ilk periyodu 20-13 ve devreyi 34-26 önde geçti.

    Fransa, ikinci yarıda hücumdaki etkili oyunuyla maça ortak olmasını bildi. Maçın 3. çeyreği 52-51 Polonya'nın üstünlüğüyle geçilirken, Fransa son periyotta ürettiği 27 sayıyla rakibini 78-75 yenmesini bildi.

    Bu sonuçla Fransa, 3. galibiyetini alarak gruptan çıkmayı garantiledi. Polonya ise 3. yenilgisini aldı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:21
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