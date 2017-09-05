12 Dev Adam son 16'da

Türkiye, ev sahiplerinden biri olduğu 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'yı 78-65 yendi.

Bu sonuçla Ay-Yıldızlı ekibimiz, dördüncü maçında ikinci galibiyetini alarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Belçika ise Yunanistan ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Dördüncü maçların ardından Rusya, Sırbistan, Letonya ve Türkiye'nin son 16 turunda yer alması, Belçika ile Büyük Britanya'nın ise elenmesi kesinleşti.

Milliler, gruptaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü saat 20.45'te Letonya ile karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Milan Nedovic (Slovenya), Ferdinand Pascual (Filipinler)

Türkiye: Melih Mahmutoğlu 12, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 10, Barış Hersek 9, Semih Erden 12, Sinan Güler 3, Doğuş Balbay 2, Furkan Aldemir 2, Furkan Korkmaz 14, Sertaç Şanlı 5, Erkan Veyseloğlu 3

Belçika: Tabu 6, Serron 7, Mwema, Hervelle 3, Tumba 3, Van Rossom 13, Gillet 10, Lecomte 5, De Zeeuw 9, Salumu 7, Bako 2

1. Periyot: 23-14

Devre: 40-33

3. Periyot: 55-53

Karşılaşmaya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla başlayan milli takım, 3. dakikada 8-4 öne geçti. Yaptığı tam saha savunmayla Belçika'yı top kayıplarına zorlayan ay -yıldızlı ekip, bu isteğinde başarılı oldu. Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu ve Semih Erden'in basketleriyle 9. dakikada 13 sayılık (23-10) farka ulaşan milliler, ilk periyodu 23-14 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe De Zeeuw ile Salumu'nun sayılarıyla 8-0'lık seri yaparak başlayan Belçika, 12. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 23-22. Ardından savunmasını sertleştiren milli takım, Furkan Korkmaz, Furkan Aldemir, Semih Erden ve Sinan Güler'le kazandığı basketlerle 17. dakikada farkı bu kez 14 sayıya (40-26) yükseltti. Son bölümde De Zeeuw ve Van Rossom'la sayılar kazanan Belçika, devreye girilirken farkı 7 sayıya (40-33) indirdi.

Belçika, 3. periyoda da hızlı bir başlangıç yaparken; Hervelle, Gillet ve Van Rossom'un basketleriyle 22. dakikada farkı yeniden 1 sayıya indirdi: 42-41. Barış Hersek-Kenan Sipahi ikilisinin bulduğu basketlerle kontrolü ele almaya çalışan milli takım, Tabu, Serron ve Lecomte'nin üst üste gelen sayılarına engel olamayınca, Belçika 26. dakikada 51-50 öne geçmeyi başardı. Sertaç Şanlı'nın pota altında kazandırdığı sayılarla dengeyi sağlayan milliler, son çeyreğe 55-53 önde girdi.

Büyük mücadeleye sahne olan 4. periyodun ilk 5 dakikası 60-60'lık eşitlikle geçilirken; Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu ve Kenan Sipahi'nin basketleriyle 13-0'lık seri yakalayan milli takım, 38. dakikada 73-60 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine fırsat vermeyen A Milli Takım, maçtan 78-65 galip ayrıldı.

A Milli Takım, D Grubu'ndaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler bu müsabakayı kazanması durumunda grubu 3. sırada tamamlayacak.