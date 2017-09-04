Yak potaları Türkiye
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda bugün zorlu bir maça çıkacak.
Sırbistan, şampiyonadaki ilk iki maçında Letonya'yı devirirken, Rusya'ya ise mağlup oldu. Kadrosunda daha önce F.Bahçe forması giyen Bogdanovic ile Marjanovic gibi yıldız isimleri bulunan Sırbistan'a karşı resmi maçlarda 5 kez rakip olan Türkiye, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı. Bu arada Avrupa şampiyonalarındaki 168. maçına çıkacak olan milliler, daha önce oynadığı müsabakaların 67'sini kazandı, 100'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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