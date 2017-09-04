Yak potaları Türkiye

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda bugün zorlu bir maça çıkacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, D Grubu'ndaki 3. sınavında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Ülker Salonu'nda 21.00'de başlayacak karşılaşma NTV Spor'dan yayınlanacak. İlk maçında Rusya'ya 76-73 yenilen, önceki gün Büyük Britanya'yı 84-70 mağlup eden 12 Dev Adam, bu karşılaşmayı kazanması halinde ilk 4 yolunda büyük avantaj yakalayacak.



Sırbistan, şampiyonadaki ilk iki maçında Letonya'yı devirirken, Rusya'ya ise mağlup oldu. Kadrosunda daha önce F.Bahçe forması giyen Bogdanovic ile Marjanovic gibi yıldız isimleri bulunan Sırbistan'a karşı resmi maçlarda 5 kez rakip olan Türkiye, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı. Bu arada Avrupa şampiyonalarındaki 168. maçına çıkacak olan milliler, daha önce oynadığı müsabakaların 67'sini kazandı, 100'ünden mağlubiyetle ayrıldı.