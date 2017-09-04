 Letonya, Britanya'yı yendi – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    , 'yı yendi

    <a href="/index/letonya?id=0eb7a2f8-8ced-45dc-b2d8-dd417224d364" class="" rel="tag">Letonya</a>, <a href="/index/britanya?id=cd5299cf-115e-4cd5-8717-a9ea70ba3df4" class="" rel="tag">Britanya</a>'yı yendi

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında , Büyük 'yı 97-92 yendi.

    gruptaki 3. maçında 2. kez kazanırken, Büyük ise yine galibiyetle tanışamadı.

    Karşılaşmaya pota altında Porzingis'in skorer oyunuyla başlayan Letonya, tamamı bu oyuncunun sayılarıyla 3. dakikada 9-2 üstünlük yakaladı. Olaseni, Clark ve Murray'in kazandırdığı basketlerle maçı dengeleyen Büyük Britanya, 7. dakika içinde skoru eşitlese de (14-14), Davis Bertans'ın 3 sayılık basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Letonya, ilk çeyreği 25-20 üstün bitirdi.

    İkinci çeyrekte Davis Bertans, Porzingis, Strelnieks ve Dairis Bertans'ın özellikle dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Letonya, 17. dakikada 14 sayılık farka ulaştı: 48-34. Büyük Britanya'nın son bölümdeki çabasına karşın Letonya, devreyi 50-40 galip durumda kapattı.

    Letonya, Porzingis, Davis Bertans, Timma, Strelnieks ve Blums'un üst üste kazandırdığı basketlerle farkı açarak, 28. dakikada 29 sayılık (84-55) farka ulaştı. Hücumda oldukça düşük bir yüzdeyle oynayan Büyük Britanya, savunmada da etkisiz kalınca, Letonya son çeyreğe 84-58 avantajlı girdi.

    Dördüncü periyotta hızını kaybeden Letonya karşısında Johnson, Okereafor ve Olaseni ile skorer bir oyun ortaya koyan Büyük Britanya, bitime 20 saniye kala farkı 5 sayıya kadar (95-90) indirdi. Kalan sürede rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Letonya, karşılaşmayı 97-92 kazandı.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:41
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