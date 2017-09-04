2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi.
Letonya gruptaki 3. maçında 2. kez kazanırken, Büyük Britanya ise yine galibiyetle tanışamadı.
Karşılaşmaya pota altında Porzingis'in skorer oyunuyla başlayan Letonya, tamamı bu oyuncunun sayılarıyla 3. dakikada 9-2 üstünlük yakaladı. Olaseni, Clark ve Murray'in kazandırdığı basketlerle maçı dengeleyen Büyük Britanya, 7. dakika içinde skoru eşitlese de (14-14), Davis Bertans'ın 3 sayılık basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Letonya, ilk çeyreği 25-20 üstün bitirdi.
İkinci çeyrekte Davis Bertans, Porzingis, Strelnieks ve Dairis Bertans'ın özellikle dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Letonya, 17. dakikada 14 sayılık farka ulaştı: 48-34. Büyük Britanya'nın son bölümdeki çabasına karşın Letonya, devreyi 50-40 galip durumda kapattı.
Letonya, Porzingis, Davis Bertans, Timma, Strelnieks ve Blums'un üst üste kazandırdığı basketlerle farkı açarak, 28. dakikada 29 sayılık (84-55) farka ulaştı. Hücumda oldukça düşük bir yüzdeyle oynayan Büyük Britanya, savunmada da etkisiz kalınca, Letonya son çeyreğe 84-58 avantajlı girdi.
Dördüncü periyotta hızını kaybeden Letonya karşısında Johnson, Okereafor ve Olaseni ile skorer bir oyun ortaya koyan Büyük Britanya, bitime 20 saniye kala farkı 5 sayıya kadar (95-90) indirdi. Kalan sürede rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Letonya, karşılaşmayı 97-92 kazandı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:41
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Mircea fiyasko!
Toplam 11
Yorum
necmettin Yabancı sayısını gündeme getirmek için özelliklemi getirildi. Zira GS ne zaman iyi bir kadro kursa ya sınırlandırıldı ya kaldırıldı
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Mircea fiyasko!
Toplam 11
Yorum
necmettin Luce ayarındaki hoca gideceği takımı incelemeden imza atmaz. Atıyorsa para ve rahatı içindir. Gelmeden yabancı sayısını bilmiyormuydu,
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 50
Yorum
fb mrt biz defans arayıp durduk hakan gibi adamın varken mehmetin yerine hakan defansı daha ii oynardı biz ne yaptık sattık hemen romanı satsaydı
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