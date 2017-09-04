A Milliler potada Belçika'ya üstün
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında yarın Belçika ile karşılaşacak Türkiye'nin rakibine üstünlüğü bulunuyor.
A Milli Takım, Belçika ile bugüne dek 6'sı özel, 16'sı resmi olmak üzere toplam 22 müsabakada karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı takım, rakibi ile yaptığı bu karşılaşmaların 14'ünü kazanırken, 8'inden ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Milli takım, Belçika ile yaptığı mücadelelerde rakip potaya bin 487 sayı atarken, potasında ise bin 397 sayı gördü.
İlk maçı kazandı, son maçı kaybetti
Belçika ile Türkiye arasında yapılan ilk maçta ay-yıldızlılar galip geldi.
Fransa'da 1951'de yapılan Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde Belçika ile tarihinde ilk kez karşılaşan milliler, maçı 38-32 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, Belçika ile son olarak 2014 yılında hazırlık maçında karşılaştı. Müsabaka 74-70 Belçika'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
En farklı skorlar
A Milli Takım, Belçika karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 10 Mayıs 1973 tarihinde Macaristan'daki 18. Avrupa Şampiyonası yarı final grubu maçında rakibini 24 sayı farkla (87-63) yenerek elde etti.
Milliler, en farklı yenilgisini ise 8 Haziran 1976 tarihinde Belçika'da yapılan 2. Avrupa Uluslar Kupası maçında rakibine 17 sayı farkla (88-71) yenilerek aldı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:58
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
mehmet sende Aykutunda batsın... Feneri batırdınız hala utanmadan pişkin bir şekilde konuşuyorsun Vardara elenen babam mıydı... defoun gidin artık.
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 5
Yorum
/*/ SOLDADO YARIM FUTBOLCU GOLCÜ HİÇ DEĞİL.
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
VE AYKUT KOCAMAN ÇOK YAKINDA ISLIKLA GÖNDERİLECEK..TARAFTAR MUTLU DEĞİL.
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