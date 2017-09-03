Devlerin dönüşü

Milli Basketbol Takımımız grubundaki ikinci maçında Büyük Britanya’yı farklı yendi, gerçek gücünü gösterdi. 24 sayı atan Melih Mahmutoğlu ile 19 sayıyla oynayan Semih Erden zaferin mimarları oldu

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-70 yendi. Bu sonuçla ayyıldızlı ekip, şampiyonadaki ilk galibiyetine ulaşırken, Büyük Britanya ikinci yenilgisini aldı. Müsabakaya dış atışlarda Clark, Okereafor ve Nelson ile isabetli başlayan Büyük Britanya, 3. dakikayı 9-3 önde geçti. Toparlanan ay-yıldızlılar ilk çeyreği 23-18 devreyi de 49-36 önde tamamladı. A Milliler, üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu devam ettirdi. far kı kapata mad ılar Nels on ve Mockford'un sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Büyük Britanya'ya Semih Erden, Melih Mahmutoğlu ve Furkan Korkmaz'la karşılık veren milli takım, son periyoda 64-54 önde girdi. 4. çeyrekte son dakikaya 11 sayı farkla 79-68 önde giren ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 84-70 galip ayrıldı.



Göz-Göz'den destek

Göztepeli futbolcular, 12 Dev Adam'a destek verdi. Sosyal medyadan yayınlanan videoda Göztepeli futbolcuların mesajı yer aldı. Futbol topuyla belirlenen hedefe şut atarak delikten geçirmeye çalışan futbolcular, ay-yıldızlılara başarı dileklerini ilettiler.



Yarın rakibimiz Sırbistan

Ay-yıldızlı ekibimiz grubunda yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Grup liderliği açısından büyük önem taşıyan karşılaşmadan ekibimiz galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Sırbistan dün bizi de ilk karşılaşmada yenen Rusya'ya 75-72 mağlup oldu.



Sarıca: Maçı domine ettik

A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü Ufuk Sarıca, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hem skor, hem de oyun olarak maçı domine ettik. Sırbistan maçını kazanarak grubun ve şampiyonanın şeklini değiştirebiliriz" dedi.