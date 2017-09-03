Devlerin dönüşü
Milli Basketbol Takımımız grubundaki ikinci maçında Büyük Britanya’yı farklı yendi, gerçek gücünü gösterdi. 24 sayı atan Melih Mahmutoğlu ile 19 sayıyla oynayan Semih Erden zaferin mimarları oldu
Göz-Göz'den destek
Göztepeli futbolcular, 12 Dev Adam'a destek verdi. Sosyal medyadan yayınlanan videoda Göztepeli futbolcuların mesajı yer aldı. Futbol topuyla belirlenen hedefe şut atarak delikten geçirmeye çalışan futbolcular, ay-yıldızlılara başarı dileklerini ilettiler.
Yarın rakibimiz Sırbistan
Ay-yıldızlı ekibimiz grubunda yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Grup liderliği açısından büyük önem taşıyan karşılaşmadan ekibimiz galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Sırbistan dün bizi de ilk karşılaşmada yenen Rusya'ya 75-72 mağlup oldu.
Sarıca: Maçı domine ettik
A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü Ufuk Sarıca, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hem skor, hem de oyun olarak maçı domine ettik. Sırbistan maçını kazanarak grubun ve şampiyonanın şeklini değiştirebiliriz" dedi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:09
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Devlerin dönüşü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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