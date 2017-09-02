 Türkiye - Büyük Britanya – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Türkiye - Büyük Britanya

    Türkiye - Büyük Britanya

    A Milli Erkek Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2017) D Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

    A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya'ya 76-73'lük skorla mağlup olmuştu. Millilerimizin bu akşam karşılaşacağı rakibi Büyük Britanya ise Belçika'ya 103-90 kaybetti.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2017'de ilk maçında Rusya'ya 76-73'lük skorla yenildi.

    A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

    Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:1 Eylül Cuma:

    Türkiye: 73-Rusya: 76

    2 Eylül Cumartesi:21.00 Büyük Britanya-Türkiye

    4 Eylül Pazartesi:21.00 Sırbistan-Türkiye

    5 Eylül Salı:21.00 Türkiye-Belçika

    7 Eylül Perşembe:20.45 Letonya-Türkiye
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    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:05
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