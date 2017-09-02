Türkiye - Büyük Britanya
A Milli Erkek Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2017) D Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya'ya 76-73'lük skorla mağlup olmuştu. Millilerimizin bu akşam karşılaşacağı rakibi Büyük Britanya ise Belçika'ya 103-90 kaybetti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2017'de ilk maçında Rusya'ya 76-73'lük skorla yenildi.
A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:1 Eylül Cuma:
Türkiye: 73-Rusya: 76
2 Eylül Cumartesi:21.00 Büyük Britanya-Türkiye
4 Eylül Pazartesi:21.00 Sırbistan-Türkiye
5 Eylül Salı:21.00 Türkiye-Belçika
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:05
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Türkiye bu iki yıldızı nasıl durduracak?
Toplam 2
Yorum
calbekemanci valla hocam biz 2 den 2 oynadık nasıl bilmem durdurursunuz anlamam o adamlar duracak
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Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 11
Yorum
PANİK TRANSFERİ PANİK TRANSFERİ yapılmamalı. Sonra bi çöp geliyor, yollamak için milyonlar döküyoruz. Baba kiralansın, seneye Asamoah'ı bonservissiz alırız.
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 3
Yorum
ozi bravo başkan
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