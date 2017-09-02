 Milliler, Britanya'ya karşı üstün – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Milliler, Britanya'ya karşı üstün

    Milliler, Britanya'ya karşı üstün

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, grupta bugün karşılaşacağı Büyük Britanya'ya üstünlüğü bulunuyor.

    A Milli Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçta, rakibiyle 17. kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 21.00'de başlayacak. A Milliler, Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

    Rakip potaya bin 291 sayı gönderen A Milli Takım, 16 maçta bin 138 sayı yedi.

    İlk maç 1955'te

    Büyük Britanya ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı.

    Rakibiyle 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.

    İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, Büyük Britanya'dan en farklı yenilgisini aldı.

    Büyük Britanya ile son olarak Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaşan A Milli Takım, rakibini 29 sayı farkla (90-61) yendi.

    7 resmi maç

    Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

    Resmi maçlar ve sonuçları şöyle:

    Organizasyon Yer Tarih Sonuç
    Avrupa Şampiyonası Budapeşte 19.06.1955 77-54
    Avrupa Şampiyonası Elemeleri Macaristan 13.05.1973 100-91
    Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul 15.04.1979 75-63
    Avrupa Şampiyonası Çalenç turu İstanbul 04.05.1981 75-79
    Avrupa Şampiyonası Çekoslovakya 05.06.1981 63-60
    Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu İstanbul 05.09.1987 83-84
    Avrupa Şampiyonası Litvanya 01.09.2011 90-61
    Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak düzenlenmiştir.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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