Milliler, Britanya'ya karşı üstün
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, grupta bugün karşılaşacağı Büyük Britanya'ya üstünlüğü bulunuyor.
A Milli Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçta, rakibiyle 17. kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 21.00'de başlayacak. A Milliler, Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.
Rakip potaya bin 291 sayı gönderen A Milli Takım, 16 maçta bin 138 sayı yedi.
İlk maç 1955'te
Büyük Britanya ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı.
Rakibiyle 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.
İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, Büyük Britanya'dan en farklı yenilgisini aldı.
Büyük Britanya ile son olarak Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaşan A Milli Takım, rakibini 29 sayı farkla (90-61) yendi.
7 resmi maç
Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Resmi maçlar ve sonuçları şöyle:
Organizasyon Yer Tarih Sonuç
Avrupa Şampiyonası Budapeşte 19.06.1955 77-54
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Macaristan 13.05.1973 100-91
Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul 15.04.1979 75-63
Avrupa Şampiyonası Çalenç turu İstanbul 04.05.1981 75-79
Avrupa Şampiyonası Çekoslovakya 05.06.1981 63-60
Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu İstanbul 05.09.1987 83-84
Avrupa Şampiyonası Litvanya 01.09.2011 90-61
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak düzenlenmiştir.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:19
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Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 3
Yorum
gs şimdiden anlaşın ocakta imzayı attırıp seneye bedavaya alın asahohayı.juventusa da kapak olsun
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Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 3
Yorum
belhanda ve gomis star oyuncu sivas maçın da forveti izledim. çok net gördüm. belhanda gomis rodrigez tolga ve yasin star oyuncu. yasin çabukluğunu geliştirirse of of.
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İşte o sözün sırrı
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Istatistikler yalan söylemez dogru ama, görünen köyede klavuz istemez ! Sonra, böyle artısı olan bir takıma neden köklü neşter vurulur ki ?
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