Milliler, Britanya'ya karşı üstün

A Milli Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçta, rakibiyle 17. kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 21.00'de başlayacak. A Milliler, Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

Rakip potaya bin 291 sayı gönderen A Milli Takım, 16 maçta bin 138 sayı yedi.

İlk maç 1955'te

Büyük Britanya ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı.

Rakibiyle 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.

İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, Büyük Britanya'dan en farklı yenilgisini aldı.

Büyük Britanya ile son olarak Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaşan A Milli Takım, rakibini 29 sayı farkla (90-61) yendi.

7 resmi maç

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Resmi maçlar ve sonuçları şöyle:

Organizasyon Yer Tarih Sonuç

Avrupa Şampiyonası Budapeşte 19.06.1955 77-54

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Macaristan 13.05.1973 100-91

Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul 15.04.1979 75-63

Avrupa Şampiyonası Çalenç turu İstanbul 04.05.1981 75-79

Avrupa Şampiyonası Çekoslovakya 05.06.1981 63-60

Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu İstanbul 05.09.1987 83-84

Avrupa Şampiyonası Litvanya 01.09.2011 90-61

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak düzenlenmiştir.