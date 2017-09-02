12 Dev Adam, B.Britanya'yı rahat yendi

12 Dev Adam, baştan sona önde götürdüğü karşılaşma sonucunda Büyük Britanya'yı 70-84 mağlup ederek gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Büyük Britanya karşılaşmaya üç üç sayı isabetiyle başladı ve 9-3 öne fırladı. Cedi Osman'ın enerjisi ve Semih Erden'in sayılarıyla toparlanan millilerimiz farkı 1'e indirdi (10-11). Savunmasını sertleştiren ay yıldızlılar, Semih Erden'in pota altından ürettiği sayılara dış şutları da ekleyince ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi giren Türkiye, savunma ribauntlarından sonra hızlı çıkarak kolay sayılar üretti ve Britanya'ya erken bir mola aldırdı (28-20). 12 Dev Adam bu bölümde kısalarından sayılar bulurken Britanya ise dış şutlarla farkın daha fazla açılmasına izin vermedi (34-28). Furkan Korkmaz'ın devreye girmesiyle kontrolü ele alan Türkiye, 5-0'lık bir seriyle Britanya'ya tekrar molayı aldırdı (39-30). Çeyreğin sonunda temposunu arttıran Türkiye, rakibinin dış atışlardaki yüzdesinin düşmesini iyi değerlendirerek ilk yarıyı da 13 sayı farkla önde tamamladı (51-36).

İkinci yarıda milli takımımızda Melih Mahmutoğlu hücumda ön plana çıkarken, Britanya'da ise Luke Nelson farkın açılmasını önledi (59-43). Semih Erden'in çıkmasının ardından pota altını Olaseni ile sayılar üreterek farkı tek hanelere indirdi (59-50). Çeyreğin sonunda Furkan Korkmaz'ın peş peşe 4 sayısıyla son çeyreğe 64-54'lük Türkiye üstünlüğüyle girildi.

Britanya son çeyreğe iyi başladı ve Türkiye'nin hücumdaki tercih hatalarını iyi değerlendirerek 5-0'lık bir seriyle farkı uzun süre sonra 5'e çekti (64-59). Semih'in oyuna geri dönmesiyle savunmasını serleştiren ay yıldızlılarımız, 6-0'lık seriyle farkı tekrar çift hanelere çekti (70-59). Britanya bir kez daha pes etmedi ve hızlıca 6-0'lık bir seriyle farkı tekrar 5'e indirdi (70-65). Melih ve Semih'in sayılarıyla bitime iki dakika kala farkı 9'a çıkartan Türkiye, sonunda rakibin direncini kırdı. Kalan süreçte hata yapmayan ay yıldızlılar, karşılaşmadan 70-84 galip ayrıldı.

Türkiye'de Melih Mahmutoğlu 24 sayıyla mücadele ederken, Semih Erden 19 sayı, Furkan Korkmaz 11 sayı, Cedi Osman da 11 sayı üretti. Büyük Britanya'da ise Lawrence ve Olaseni 15 sayı ile oynadı.

Maçın Kahramanı: Rusya karşısında çok zorlanan ve sayı üretemeyen Melih Mahmutoğlu, Büyük Britanya karşısında adeta alev aldı. Tam 6 üçlük gönderen ve 12 Dev Adam'ın sayı yükünü çeken keskin şutör, 21 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken galibiyette de büyük rol oynadı.