12 Dev Adam'ın 960. randevusu
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, tarihindeki 960. maçını oynayacak.
2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında yarın Rusya ile İstanbul'da karşılaşacak A Milli Takım, tarihindeki 960. maçına çıkacak.
A Milli Takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 959 maçın 490'ını kazandı, 468 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, 1 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.
İlk resmi maç Berlin Olimpiyatları'nda
A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.
Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.
Resmi maçlardaki ilk galibiyeti Avrupa Şampiyonası'nda
Ay-yıldızlılar, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini ise 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.
Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini elde etti.
En farklı skorlar
A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetine Libya karşısında ulaştı.
İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.
Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.
Beraberlik
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.
Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
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Lionel Carole Sevilla ile anlaştı
Toplam 15
Yorum
yanlış bence selçuk ve yasin öncelikli gitmeli carole onlardan iyi sayılır
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Taraftarın sevgilisi Denayer geri döndü
Toplam 10
Yorum
austin ama tabi rotasyonumuz sorunlu olacak gibi o yüzden ii alternatif..
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Lionel Carole Sevilla ile anlaştı
Toplam 15
Yorum
austin carol ün değeri çok düşürüldü.bundan daha fazla eder.elimizdeki satılacak oyuncular bu kadar ucuz pazarlanmamalı bunlar hep ziyan..
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